Vytáhlý forvard skóroval tři minuty před koncem prvního poločasu. „Vstup do jarní části vidím určitě pozitivně. Předvedená hra zatím není úplně podle našich představ, ale máme šest bodů a to je v tuhle chvíli nejdůležitější,“ usmívá se Jan Kopta, který s celým týmem myslí na postup do třetí ligy. Nestraší ho hubené výsledky? Baníkovci oba odehrané jarní duely vyhráli jen 1:0.

Bez vytáček! Nepomohl jsem, přiznal po duelu s lídrem Aschenbrenner

„Oba zápasy takto dopadly, ale my určitě neplánujeme v dalších zápasech spoléhat na jednu vstřelenou branku. Věřím, že máme takovou kvalitu, že budeme dávat více branek a nebudeme se muset strachovat o výsledek do posledních minut,“ věří Kopta, že jeho tým nakonec „gólostroj“ nakopne. Nicméně defenziva je teď baníkovskou devizou.

„Za tyto dvě jarní kola si nevybavuju, že by si soupeř proti nám vytvořil nějakou větší brankovou příležitost. Zatím se můžeme na naši defenzivu stoprocentně spolehnout, což je hodně důležité. Co se týče Honzy Nejedlého, bych si přál, aby sbíral jednu nulu za druhou. Bylo by to skvělé jak pro něj, tak samozřejmě hlavně pro tým,“ doplnil snajpr Baníku.