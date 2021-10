Svými góly táhne baníkovce k úspěchům. V jedenácti zápasech posbíral devět přesných tref, ale týmový úspěch je pro něj nejvíc. „Ale jo, tabulku střelců občas zkontroluju. Výhrál bych korunu krále střelců rád, ale hlavní cíl to samozřejmě zvlášť letos není,“ říká Jan Kopta, kterého čeká se spoluhráči sobotní zápas v Českém Brodu.

Na Kladně to byla nepříjemná lekce. Most tam v parádním zápase prohrál 3:4 gólem domácích v posledních minutách.

Divize bude mít letos asi zajímavou zápletku. FK Baník Most-Souš usiluje o postup a po ráně na Kladně jen sbírá výhry. Dostatečně se o to stará kanonýr baníkovců Jan Kopta, naposledy dvougólový v domácím duelu s Rakovníkem, který Mostečané ovládli 6:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.