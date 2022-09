Patriku, proti Neratovicím vás čekalo velmi těžké utkání, což se také potvrdilo. Jak se vítězství rodilo? „Přijel velmi dobrý soupeř, což jsme očekávali a Neratovice potvrdily, co jsme si o nich říkali. Mají mladé a běhavé mužstvo, i když proti mně je každý běhavý. Nevím, zda by remíza nebyla spravedlivá. Spíše to byla naše šťastná výhra, protože jsme dali gól po devadesáté minutě. V prvním poločase jsme měli pár vyložených šancí. Třeba Venca Černý šel sám na branku a poté tam byly i nějaké střely. Ve druhé půli zase hrozily Neratovice ze dvou brejků, kdy mohly vstřelit branku. Takže to spělo do remízového stavu. Spíše to byla otázka štěstí, že jsme tam dotlačili rozhodující branku. Ale musím se vrátit k tomu, že Neratovice byly silným soupeřem, který hrál opravdu dobře.

Zmínil jste mladé kluky, ale před úvodní trefou jste udělal něco, co by možná neudělal leckterý mladík. Jak vás v sedmačtyřiceti letech napadlo, že skluzem dojedete pro rozehrávku soupeře a rozjedete tím akci, která skončí gólem?

„I kluci mi říkali, že koukali, jak jsem tam skočil. Kdybych běžel, tak bych to tam nestihl, ale čekali jsme na rozehrávku. Oni chtěli hrát kombinačně, tak se jim to jednou nevyplatilo. Tam, kam jsem dosáhl, tak jsem udělal skluz.“

Je satisfakce, že se povedlo vyhrát s Neratovicemi, když se nepovedlo střetnutí ve Štětí?

„Po utkání jsme koukali na video. Když jsme viděli, co jsme nedali za branky, tak jsme rádi, že jsme se zase vrátili na vítěznou vlnu. Teď v týdnu potrénujeme na umělé trávě, protože v sobotu prý hrajeme na umělce. Připravíme se dobře na Újezd, užijeme si volného víkendu a máme dalšího těžkého soupeře za sebou.“

Jak se vám hraje pod Tomášem Smolou? Asi není úplně časté, že trenér je o deset let mladší než vy. „Tomáš je plný elánu, takže je do toho zažraný, čímž se sám netají. Nevěděl, co od toho očekávat, ale jde vidět, že tomu rozumí a s Láďou Doksanským udělali dobrý duo. Chtěl bych říct, že na trénincích tvrdě pracujeme, což se nám v utkáních vyplácí.“

Kde Patrik Gedeon bere stále sílu k tomu, aby byl jedním z nejlepších hráčů týmu?

„Mockrát vám děkuji, a jestli to tak je, tak to bych byl moc rád. Takové ambice už nemám, protože vždy se podívám na sestavu a říkám si, tak tam zase sem. Tím to zlehčuji, ale samozřejmě už netrénuji tolik, jako ostatní kluci. Tomáš je v tomhle zkušený, protože si to prožil taky a ví, že starší hráči nemohou odtrénovat úplně všechno. Ale tím, že jsem v teplické akademii, tak místo, abych trénoval tady, tak trénuji se čtrnáctkou v Teplicích. Tam taky naběháme sedm kilometrů, takže trenér mě řídí, jak si to mám nastavit já.“

Zažil jste hodně velký zápasů, ale teď to bude zase něco jiného, protože do Chomutova přijede 21. září prvoligový tým. Jak se těšíte ve druhém kole MOL Cupu na České Budějovice?

„Kluci postoupili přes Vary, zvládli to skvěle a zaslouženě postoupili. Minulý rok jsme na los koukali, šli jsme na řadu jako poslední a vylosovali nám Velvary. Tam jsme navíc jeli jen v deseti lidech, takže si myslím, že Budějovice budou velkým tahákem pro lidi. Myslím, že si to kluci užijí a zjistí, že ještě máme hodně na čem pracovat. Soupeř bude odskočený, ale nedáme mu kůži lacino. Uděláme vše, co bude v našich silách.“

Autor: Michal Luxa