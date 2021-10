Chomutov se dostal do vedení před pěti stovkami diváků už po pěti minutách hry díky 44letému veteránovi a kanonýrovi Martinu Bočkovi. Mnozí už možná mysleli na to, že tohle derby má zřejmě vítěze. Mýlka! V 73. minutě vyrovnal Ondřej Novický, v 88. minutě přidal druhou trefu, v 90. minutě se trefil potřetí a jasnou výhru pak korunoval ve druhé minutě nastavení baníkovský Petr Hlaváček. Novickému tak na čistý divizní hattrick stačilo pouhých sedmnáct minut.

To byl tedy kousek! Severočeské divizní derby mezi FK Baník Most-Souš a Chomutovem odtajnilo jednoho hrdinu – Ondřeje Novického.

