Naposledy se o tom přesvědčili fotbalisté Dobříše, kteří z Mostu odjeli s porážkou 0:2. Mostečané si se soupeřem poradili hned v prvním poločase. Skóre otevřel ve 32. minutě zkušený Vít Popelka, o deset minut později se k němu přidal Ondřej Novický. Mostecký Baník jde navíc do trháku, protože na čele divize se osamostatnil se čtyřbodovým náskokem před druhou Lípou.

Za cíl si dali postup do třetí ligy, tedy ČFL, a jdou tvrdě za ním. Divizní fotbalisté FK Baník Most-Souš jsou k nezastavení a už také jen jediným týmem, který od začátku sezony nepoznal porážku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.