„V divizi je každý tým těžký, takže jsme do toho šli jako každý zápas a se štěstím nám to tam napadalo. Byla to zasloužená výhra,“ vyjádřil se po výhře Prokop. Má obrovskou pravdu – v divizi je opravdu každý zápas těžký. Zeptejte se ve třetím týmu tabulky z České Lípy, nebo ve druhých Neratovicích. Česká Lípa, která se stala hráčem v šachách o postup, v pátek doma padla s Louny 0:3. Neratovice nedávno ztratily se stejným skóre ve Štětí, v Lounech nedávno hrály jen remízu 2:2.

Louny, dá se říct, že nevyzpytatelné, Mostu hodně pomáhají, protože právě Neratovice a Lípa myslí na postup stejně jako Most. Přitom Louny, v tabulce deváté, se umí na favority vyspat. Zkušený trenér Zdeněk Kudela bojuje se sestavou, ale míchat fotbalový „koktejl“ umí.

„České Lípě jsme tak vrátili podzimní porážku a hlavně: naše mužstvo si vysoké vítězství s třetím celkem tabulky skvělým výkonem naprosto zasloužilo,“ řekl Kudela, který brzo bude se svým souborem doma hostit i baníkovce.

Los FK Baník Most – Souš do konce sezony:

Ostrov – Baník Most-Souš

Baník Most-Souš – Meteor Praha

Louny – Baník Most-Souš

Baník Most-Souš - Slaný

