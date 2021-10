Také druhý poločas začali hosté aktivněji a v desáté minutě si před Sedlákem pěkně narazili míč na střelu pro Koptu, který zvýšil na 2:0. Do konce zápasu pak hosté kontrolovali výsledek a ani jedno z mužstev si nevytvořilo žádné vážnější příležitosti ke vstřelení branky.

Až pak se domácí před zraky starosty města Martina Hrabánka dostali s míčem před mosteckého brankáře Nejedlého. Nádeníček dostal dobrou přihrávku od Vimra, jenže pak mířil velmi nepřesně. Další náznak možnosti ke korigování stavu přišel v 19.min., když hlavičkující Novotný viděl v dobré pozici Nádeníčka, jenže útočník míč ze vzduchu míč netrefil. Na druhé straně pak z poměrně velké dálky střílel na Sedláka Glaser, ale branku minul. Poté Marešovu střelu zblízka srazil před Nejedlým obránce, a tak Slaňáci získali pouze roh. Chvíli nato dobře presovali rozehrávku hostů, ale Nádeníček svou pohotovou střelou v tu chvíli prázdnou branku soupeře minul. Ve 40. min. se po Nádeníčkově přihrávce do zakončení dostal Bíba, jenže ani on Nejedlého bránu netrefil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.