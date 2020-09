Parta kolem trenéra Petra Johany je jediným týmem, který ještě neprohrál a navíc ve čtyřech zápasech ani jednou neinkasoval. Ve středeční dohrávce Baník Most-Souš přejel 4:0 celek Štětí.

Brankář Filip Pettík tak 360 minut neinkasoval. V duelu se Štětím se pak do statistik zapsali čtyři střelci a to po třech minutách hry Jan Kopta, v 52. minutě Jan Štefko, o dvě minuty později Vít Popelka a střelecký účet podtrhl v 72. minutě René Džuban. Po zápase hráčům tleskalo téměř pět stovek fanoušků. Na divizi parádní návštěva, která si to může zopakovat opět v sobotu. To v rámci pátého kola bude FK Baník Most-Souš hostit mužstvo Brandýsa (od 16.00).