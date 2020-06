„V Mostě poslední roky nebyl fotbal pozitivně vnímán. Bojovali jsme ve městě o to, aby se místní fotbal vrátil k úspěchům, které měl v minulých letech. Město chce financovat fotbal, což chtělo i v minulosti, ale časté personální změny a vnitřní spory některých fotbalových aktérů nám neumožňovaly to, aby se fotbal dělal tak, jak má,“ poukázal jednatel FK Baník Most-Souš a současně náměstek primátora Mostu Marek Hrvol.

Nový klub tak v podstatě vyrostl na zelené louce, což ostatně i sám Hrvol přiznal. Bere to jako začátek něčeho nového a věří, že i úspěšného.

„Bereme to jako čistý nový projekt, který chceme postavit na nových lidech. Proto jsme také přivedli sportovního ředitele Jana Skýpalu, jehož životopis nás zaujal, stejně jako jeho návrhy, názor a vize týkající se mosteckého fotbalu. Pan Skýpala je základním stavebním kamenem nového klubu, jsem rád, že je tady. Město bude financovat tak z 95 procent klub jako takový, zítra (ve čtvrtek) máme jednání zastupitelstva, kde jsme již požádali o financování aktuálního kalendářního roku. Budeme žádat město Most o osm milionů korun do konce tohoto roku. S kolegy jsme připravili rozpočet a na zastupitelstvu se o něm bude hlasovat. Věřím, že to zastupitelé podpoří, protože je to po dlouhé době, kdy vidím světlo na konci tunelu. Budeme samozřejmě hledat i jiné možnosti financování, kdy oslovíme i externí partnery,“ dokreslil Marek Hrvol.

Sám zkušený Jan Skýpala bere mosteckou výzvu vážně. Fanoušci si ho mohou pamatovat jako funkcionáře z nedalekých prvoligových Teplic. Teď se vrhnul do práce v Mostě a ze zdejšího fotbalového prostředí je nadšený.

„Oslovila mě ambice s mosteckým fotbalem něco udělat. Dlouhodobě tady byla u fotbalu sestupná tendence, jak u A mužstva, které skončilo v krajském přeboru, tak i v mládeži, kde to šlo také dolů. Byl jsem do projektu osloven a musím říct, že to bylo ve správný čas. Působil jsem v FK Ústí nad Labem v poslední koronavirové sezoně. Bohužel jsem se tam nedostal k jakémusi usazení své pozice, byl jsem řadový trenér a tak jsme se domluvili, že bych měl ambici se vrátit do většího fotbalu, který jsem zažil v FK Teplice,“ vypráví sportovní ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala. Nakonec ho ale zlákal Most, především vize budování nového klubu a také zázemí, které zdejší fotbal má. „Na přelomu května, kdy se to dohodla jsem téměř nevěděl do čeho jdu, ale vnímám fotbalové kluby, že je to všude stejné, loví se peníze, přemlouvají hráči. Prostě mě to oslovilo, Baník Most má dobrou historii a je šance se zdejším fotbalem něco udělat a já bych byl rád u toho,“ dodal Skýpala.

Zdroj: Tomáš Urban

Zleva jednatel FK Baník Most-Souš Vladimír Wagner, sportovní ředitel Jan Skýpala, trenér A týmu Petr Johana a druhý jednatel a náměstek primátora Marek Hrvol. Foto: Tomáš Urban

Bývalý reprezentant Johana je trenérem A týmu

Sloučený klub bude mít A tým a B tým. Áčko bude hrát divizi, béčko krajský přebor. U prvního týmu bude trenérem Petr Johana. Béčko povede Jiří Lovíšek. U Petra Johany jde o logickou volbu, protože právě Johana před lety z Baníku Most vyletěl do velkého fotbalu a užil si také reprezentaci a tituly se Spartou a Libercem. Navíc v minulých sezonách trénoval FK Baník Souš a loni s ním skončil třetí a v letošní nedohrané sezoně katapultoval Souš na druhou příčku.

„Chceme zachovat A tým i B tým a to z jednoho prostého důvodu – máme velkou mládež a vylézá nám každý rok šest, sedm nebo osm hráčů z dorostu a podle mě by byla škoda, aby hráči utíkali pryč do jiných klubů v okresu, nebo končili s fotbalem, což se podle mě ve velké míře dělo. Ze své zkušenosti vím, že poslední tři roky, co jsem trénoval na Souši, tak každý rok jsme měli problémy s hráčským kádrem v tom smyslu, že jsme byli rádi, že jsme naplnili tým a mohli sezonu dohrát,“ řekl novinářům Petr Johana s tím, že půjde především o stabilizaci prvního týmu, posílení a v horizontu dvou let útok na třetí ligu, tedy ČFL. „Je to s velkým výhledem právě na mládež, se kterou se v Mostě vždy dobře pracovalo a aby mladí kluci měli před sebou cíl, což si myslím, že ČFL by mohla splňovat a Mostu by slušela,“ dodal Johana.