Velký návrat! Divizní celek FK Baník Most-Souš hlásí zajímavou posilu. Po úspěších v exotické Asii se do Mostu vrací Michal Nguyen, který zaznamenal úspěchy v asijské obdobě Ligy mistrů, ve Vitnamu slavil ligový titul a vyhrál Superpohár.

Michal Nguyen zažil v Asii hodně úspěšné sezony. | Foto: FK Baník Most-Souš

„Jsem moc rád, že zase po šesti letech budu moct hrát za svůj mateřský klub, který mě vychoval pro velký fotbal. Z Mostu jsem se dostal až do reprezentace a cítím to tak, že bych to teď klubu chtěl určitě vrátit. Vážím si toho, že tady mužů být zpátky v Mostě. Když jsem měl možnost, sledoval jsem o víkendech na onlajnech jak se daří Mostu teď v divizi a je to jenom dobře, že se tady v Moste začalo zase po tech horších časech něco dít,“ řekl pro klubový web Nguyen, který už před lety za působení v Mostě stihl hrát i za vietnamskou reprezentaci. Tedy za zem odkud pochází jeho otec.