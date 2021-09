Reagoval tak na severočeské divizní derby mezi Mostem a Chomutovem, kde v páté minutě přesně pálil chomutovský Martin Boček a mostečtí fandové přestali věřit v úspěch. Z fotbalu odcestovali na házenou a přišli o galapředstavení mladého záložníka Baníku Most Ondřeje Novického.

Mostecký mladíček se totiž pak utrhl ze řetězu a Chomutov by v ten moment asi potřeboval granát, aby Novického zastavil. Posuďte sami - v 73. minutě derby srovnal Novický na 1:1, v 88. minutě dostal Most do vedení a v 90. minutě zkompletoval čistý hattrick. Štempl mu na to dal ještě týmový kolega Petr Hlaváček, který Chomutov totálně pomohl zadupat ve druhé minutě nastavení.

„Specifický zápas. Bylo to derby,“ usmíval se pak hrdina Ondřej Novický. „Od začátku zápasu jsme řídili hru a i přes inkasovaný gól jsme věřili, že zápas dotáhneme do vítězného konce. V zápase se mi podařilo dát branku, která nastartovala celý tým a po dobrém centru jsem dokázal přidal další gól. Ke konci zápasu se mi po chybě hostujícího celku podařilo vstřelit ještě jednu branku a tím získat hattrick. Pak tam padla od nás ještě jedna a došli jsme do vítězného konce. Ty tři body jsou hodně důležité,“ řekl Mosteckému Deníku Ondřej Novický, expert závěrečných minut!