Ještě do konce poločasu se hosté prosadili dvakrát, když skóre otevřel ve 36. minutě Opluštil, aby o šest minut později zvyšoval Petržílka. Chomutov hororový závěr poločasu nezlomil a začal pracovat na snížení hned dvě minuty po obrátce stran, kdy se z pokutového kopu prosadil domácí kanonýr Boček a v 51. minutě srovnal Černý. Poslední slovo ale měl opět Most a konkrétně zkušený Petr Glaser, který svým gólem rozhodl o třech bodech v 67. minutě.

„O poločase jsme dostali od trenéra docela kartáč, takže jsme si řekli, že do toho půjdeme. Za stavu 0:2 v náš neprospěch jsme neměli co ztratit. Nalezli jsme na ně a dalo se s nimi hrát. Když neměli prostor, tak panikařili podobně jako my v první půli,“ řekl po zápase jeden z chomutovských střelců Václav Černý s tím, že s Mostem mohl jeho celek alespoň bod vybojovat.

„Je pravda, že Chomutovu vyšel hned vstup do druhého poločasu a byl nám více než důstojným soupeřem. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, jak by mohlo napovídat postavení v tabulce, ale nakonec se štěstí přiklonilo na naší stranu. Chomutov se v posledních zápasech rozjel, jsou to cenné tři body,“ řekl po zápase mostecký trenér Petr Johana, jehož celek si udržel vedoucí postavení v divizní skupině B jeden bod před druhými Neratovicemi, které doma složily Slaný 2:0.

Na dohled silné dvojce je i třetí Česká Lípa, která před svými fanoušky dala Ostrovu čtyři branky a inkasovala jen jedinkrát. Rozjela se až ve druhém poločase, kdy soupeře potopila třemi góly, z nichž dva padly z penalt.

„Doma to máme těžké s dobýváním pokutového území soupeře. V prvním poločase se nám nedařilo, hráli jsme dost pomalu, měli jsme problém s přesouváním hry. Soupeř stačil vykrývat prostory, což nám nevyhovuje. Naštěstí se nám podařilo do poločasu srovnat po vydařeném brejku,“ popsal českolipský trenér Martin Jánošíc, co bylo v zápase důležité.„Ve druhé půli se hra trochu otevřela a nám pomohly dvě penalty, kdy to byla dobrá práce od Noska. Je jen škoda, že jsme nepřidali další góly, šance byly,“ doplnil Jánošík.

Černý víkend za sebou mají fotbalisté Štětí, kteří padli na trávníku Olympie Březová 1:3. Hosté nedokázali vstřelit ani jednu branku, protože jednou si míč srazil do vlastní sítě Peterka.„Nevydařené utkání, které jen potvrdilo, že na hřištích soupeřů se nám nedaří. V prvním poločase jsme předvedenou hrou zůstali hodně za očekáváním,“ posteskl si trenér Štětí Josef Jarolím.

„Střelecky se nám vůbec nedaří a dávat branky je naší největší slabinou. V tabulce jsme s 35 body klesli na osmé místo,“ mrzí štětského trenéra. Podobně mohou mluvit i Louny, které nejtěsnějším možný rozdílem prohrály na půdě pražské Aritmy, kde rozhodl domácí Mika sedm minut před koncem střetnutí.