Fotbalisté Štětí smetli na svém pažitu Ostrov 6:2. Díky druhé výhře v letošní sezóně se vyšplhali už na čtvrtou příčku.

„Byl to zápas dvou poločasů,“ shrnul trefně utkání manažer domácího klubu Milan Plíšek. Zatímco v první pětačtyřicetiminutovce se na branky, ale i na vážnější příležitosti, čekalo marně, po změně stran se s góly roztrhl pytel.

Všechno načal v 54. minutě střídající Tomáš Belák, postupně se vystřídalo šest různých střelců. „V první půli jsme sice měli převahu, ale až na dvě nadějné příležitosti to před soupeřovou brankou moc nehořelo. O přestávce jsme provedli dvě změny a začala se projevovat kvalita na naší straně,“ hodnotil dále Plíšek. „Tři body jsme si jednoznačně zasloužili.“

Štětí se tak dostalo už na sedm bodů, v příštím kole ho čeká zápas s pražským Meteorem.

Chomutovští fotbalisté cílili v derby proti Lounům na první výhru v letošní divizní sezóně. Tým Jana Hyneše sice dvakrát vedl, ale ani to nestačilo na zisk tří bodů. Po remíze 2:2 získal Chomutov opět pouze bod.

„První poločas byl v naší režii, měli jsme ho vyhrát 4:1, ale skončilo to 1:1, neproměnili jsme ani penaltu. Po přestávce jsme šli do vedení, asi čtvrt hodiny před koncem, ale Louny vyrovnaly a my jsme doplatili na chyby zkušenějších hráčů. Je to škoda,“ řekl majitel chomutovského klubu Radek Zaťko.

„Podle mě to bylo vyrovnané a hezké utkání, ve kterém jsme měli více šancí, než Chomutov. Slabší výkon podali rozhodčího, to ale bylo na obě strany. Rozčilovali jsme se jak my, tak Chomutov. Bod je nakonec asi spravedlivý,“ komentoval výsledek 2:2 Pavel Domecký, předseda FK Louny.

Nakonec pouze jeden bod veze z Prahy také mostecká parta. „Odehráli jsme kvalitní zápas, vedli jsme dvacet minut před koncem 2:0, ale pak dostali dva slepené góly a už s tím nestihli nic udělat. Kluci byli zklamaní, protože jsme měli jednoznačně vyhrát, ale trenéři je za výkon pochválili,“ uvedl Petr Černý, sekretář FK Baník Most/Souš.

Tři body doma zapsala Česká Lípa, která nakonec urvala výhru 3:2 proti Dobříši.

„Jediným plusem jsou tři body. Místo, abychom zvýšili skóre na sedm nula, tak se třepeme o výsledek,“ kroutil hlavou Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Arsenal přitom vedl 3:0, jenže hosté během několika minut snížili na rozdíl jediné branky. V závěru si Lípa tři body pohlídala.

„Do první půle jsme vstoupili, tak jak jsme chtěli, aktivně. Podařilo se nám proměnit šance. Ve druhém poločase byl začátek stejný, podařilo se nám vstřelit ještě jeden gól. Jenže pak jsme předváděli hru, která vrátila soupeře do hry. Naštěstí jsme výhru udrželi,“ ulevil si Jánošík.

FORTUNA DIVIZE, SKUPINA B – 4. kolo



Chomutov – Louny 2:2 (1:1) B: Černý, Boček – Popovič, Bagou. R: Fencl. ŽK: 4:2, 300 diváků.

Česká Lípa – Dobříš 3:2 (2:0) B: Halbich (PK), Petr, Štajner – Puchmajer, Šrain (PK). R: Doubek. ŽK: 1:2, 150 diváků.

Neratovice – Rakovník 2:0 (2:0) B: Klobása, Dosoudil. R: Hessová. ŽK: 3:4, 350 diváků.

Aritma – Most/Souš 2:2 (0:0) B: vlastní Kopta, Jáša – Glaser (PK), Popelka. R: Lovětínský. ŽK: 2:0, 220 diváků.

Brandýs n. L. – Kladno 2:3 (1:2) B: Svoboda, Folwarczny – Kolářský, Šnobl, Pospíšil. R: Šiška. ŽK: 3:2, 150 diváků.

Štětí – Ostrov 6:2 (0:0) B: Belák, Slanička, Polák, Černý, Mešič, Fary – Vondráček, Kostka. R: Cichra. ŽK: 1:1, 150 diváků.

Březová – Čes. Brod 2:0 (1:0) B: Veselý 2. R: Pálek. ŽK: 3:2, 200 diváků.

Slaný – Meteor Praha 4:3 (2:2) B: Nádeníček 2, Furmánek, Maroušek – Slavata, Novotný, Němec. R: Kastl. ŽK: 2:2, 350 diváků.