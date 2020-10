Před sezonou vedení města Mostu vsadilo na historii a oživilo FK Baník Most. Jenže nechtělo nechat v pozadí skvěle zaběhnutý celek FK Baník Souš a oba oddíly spojilo. Ukázalo se to jako parádní tah, jen bohužel v „neparádní“ době.

Fotbalové mužstvo dirigované Petrem Johanou, tedy trenérem, který má vztah k regionu, po osmi kolech s náskokem pěti bodů vede tabulku. Bohužel z nařízení vlády si už divizní fotbalisté do míče v mistrovském zápase do konce roku nekopnou. „Je to škoda,“ říká v rozhovoru kanonýr a útočník Jan Kopta, nejlepší střelec týmu a autor pěti gólů.

Zdroj: DENÍK/Edvard D. Beneš

Jan Kopta (v modrém dresu). Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Vzbudili jste v Mostě v lidech hlad po fotbale, jak se hraje před fanoušky, kteří i v divizi dokáží udělat téměř prvoligovou atmosféru a cestují za vámi i na venkovní hřiště?

Samozřejmě to, že se v Mostě zvedl zájem o fotbal vnímáme a jsme za to jenom rádi. Hrát s takovou fanouškovskou základnou je pro nás všechny za odměnu. Vytvářejí nám atmosféru, která opravdu nebývá ani na některých stadionech v lize. A to, že s námi žijí každým zápasem a jezdí i ven, ať hrajeme kdekoliv, nás neskutečně žene dopředu.

Čím to, že spojený klub FK Baník Most-Souš takhle letos válí a s přehledem vede divizi?

Myslím, že je to tím, že se tu letos sešel opravdu kvalitní tým po všech stránkách. Rozumíme si jak na hřišti, tak mimo něj. Už před sezonou jsme si věřil a naše cíle byly co možná nejvyšší.

Co říkáte na to, že už si do konce roku mistrovský zápas nezahrajete? Není vám to líto, když se týmu takhle daří?

Přerušení sezony mě mrzí hodně, ale nejen z důvodu, že se nám dařilo, ale i kvůli tomu, že se vlastně nehrálo ani celé letošní jaro. Takže těch mistrovských utkání se letos odehrálo hrozně málo. Jinak já věřím, že po pauze se nám bude dařit stejně jako doposud.

Zdroj: DENÍK/Edvard D. Beneš

Mostečtí fanoušci při domácím zápase FK Baník Most-Souš. Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Vy osobně jste zatím nejlepším střelcem týmu. Dal jste si před sezonou nějakou gólovou metu, na kterou byste chtěl dosáhnout?

Tuto sezonu se mi dlouho nedařilo dát první branku, naštěstí v posledních zápasech mi to tam napadalo a já mohl být více v klidu. Jsem útočník a samozřejmě chci dávat co nejvíce branek. Nějaké konkrétní číslo, na které bych chtěl dosáhnout, jsem si ale nestanovil.

Jak tipujete, že letošní sezona dopadne vzhledem k nepříznivé covidové situaci v zemi?

Stále doufám, že se sezona stihne řádně dohrát, ať už se to udělá jakkoliv.

Vizitka FK Baník Most-Souš v divizi B

Kdyby se v tomhle klubu vyráběly motory, tak by je chtěl každý, protože takhle makat a šlapat je paráda. FK Baník Most-Souš po osmi kolech vede divizi B s 22 body a 19 vstřelenými brankami naproti jen 4 obdrženým. Druhý Český Brod ztrácí na lídra z Mostu pět bodů. Kanonýr Jan Kopta je s pěti vstřelenými góly na děleném druhém místě tabulky střelců. Lídrem je dobříšský Patrik Junek se šesti zásahy.