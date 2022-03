Tahle ztráta zatím není důležitá. Mostecký tým zapracovává posily, porážka nebolí, za týden už to bude ale naostro. Mostečané prošli přípravou s bilancí pěti porážek a tří výher. Prověřily je celky z druhé i třetí ligy a divize. A na jaře se rozběhne dobývání první příčky tabulky, kterou s náskokem dvou bodů drží Neratovice, které stejně jako Most myslí výš. Na podzim vzájemný souboj ovládl Most doma jasně 3:0. Nezapomeňte ale na vlčáky v pozadí – Kladno. Lípa a Český Brod jsou týmy, které umí zatopit. Jaro bude zkrátka v divize B hodně zajímavé. Co může rozhodnout z mosteckého pohledu o úspěchu či neúspěchu?

Faktor č. 1 – Mostecké zimní posily

Klub dal jasně najevo, kam na jaře míří a že si koupil vstupenku na „postupový vlak“. Teď jen dojet do cíle a nevystoupit dříve. „V uplynulém týdnu došlo k potvrzení některých posil. Ze Slavoje Vyšehrad přestoupil stoper Marek Opluštil. Klub je blízko dohodě s FC Chomutov ohlendě angažmá krajního obránce Marka Chaloupky a ofenzivního záložníka Daniyla Dolechka. Potvrdil se také přestup defenzivního záložníka a univerzála Matyáše Stružinského z Jiskry Modré, který prošel mládeží FK Teplice. Na brankářském postu se objevuje Jaroslav Belaň a klub jedná i o angažmá útočníka Ibrahima Diarry ze Srbic, který však do ČR přišel do angažmá ve druholigovém FC Táborsko,“ informoval sportovní ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala.

Faktor č. 2 – Neratovicím se nerozstřílí Halbich

Pikantní přestup, který potvrdil, že lídr divize B z Neratovic myslí stejně jako baníkovci na třetí ligu. Neratovicím se podařilo čtvrté České Lípě vyfouknout třináctigólového kanonýra Davida Halbicha. A ten nechce ani v novém dresu řadit nižší rychlost. Naopak, cloumá s ním pořádná motivace! „Nějak sem cítil ze potřebuji změnu. Ozvaly se právě Neratovice. Hledaly útočníka v boji o postup. Dříve jsem třetí ligu už hrál, ale moc jsem si toho nevážil. Teď, co jsem starší, mám touhu prostě něco v ČFL dokázat. Doufám, že to vyjde a příští rok budeme konkurovat rezervám ligových týmů. Pro mě by to navíc byla taková pohádka z okresu do třetí ligy,“ řekl nedávno Halbich v rozhovoru pro Deník.

Faktor č. 3 – Fanoušci

Ty má rozhodně Most nejlepší v celé divizní skupině B. Za týmem stojí doma i na venkovních hřištích. Občas je sice policisté musejí sundavat z lamp veřejného osvětlení jako při zápase v Českém Brodě, ale fotbalovou kulisu umí vytvořit špičkovou. I některé ligové týmy by jejich kejkle s pyrotechnikou a dýmovnicemi mohly závidět.

