Tam jedinou branku zápasu dal ve 28. minutě Danyil Dolechek, který přišel do mosteckého celku od rivala z Chomutova. Dobře vstoupil do jara také lídr tabulky a mostecký sok v bitvě o postup do třetí ligy z Neratovic, který doma vysoko 5:1 přejel mužstvo Dobříše. V dresu Neratovic se hned dvakrát prosadil nový kanonýr David Halbich, kterého Neratovice získaly z České Lípy.