Náročný týden v anglickém stylu mají za sebou mostečtí fotbalisté. Vstup do nové sezony ve třetí lize jim vyšel, když soubor trenéra Miloše Sazimy v úvodních dvou kolech ukořistil čtyři body a v pohárovém MOL Cupu zvládl přejít přes divizní Neratovice.

Mostecká radost po zisku tří bodů v Živanicích. | Foto: FK Baník Most-Souš

O víkendu baníkovci i v oslabení zvládli za tři body zápas v Živanicích, když soupeře potopili 1:0. Tři body se nerodily ale lehce. V 67. minutě viděl za bezbrankového stavu červenou kartu mostecký Ondřej Novický, když zezadu zkosil soupeře a poroučel se předčasně do sprch. Mostečany to ale nepoložilo, naopak! Přesně o deset minut později si vybojovali penaltu, kterou nechytatelně pod horní tyčku napálil Marek Vobecký. Novickému spadl kámen ze srdce.

„Zkomplikoval jsem svým vyloučením těžký zápas. Když už jsem nemohl do zápasu zasáhnout jako hráč, snažil jsem se alespoň pomoct klukům jako divák. Jsem hodně rád, že kluci dokázali zabojovat a vstřelit v oslabení vítězný gól,“ oddychl si Ondřej Novický.

Lahůdka v MOL Cupu: Do Mostu přijedou prvoligové Pardubice

Co vidí Novický za úspěšným vstupem do sezony? „Dokázali jsme navázat na dobrou přípravu, kde se nám povedlo vyhrát většinu zápasů. Získali jsme čtyři důležité body a postup v MOL Cupu je skvělá příležitost zahrát si proti týmům z vyšších soutěží,“ těší mosteckého fotbalistu. Ano, příležitost na pořádnou prověrku Most mít bude. Dnešní los mu totiž do druhého kola MOL Cupu přisoudil prvoligové Pardubice.