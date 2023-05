Všechno už směřovalo k dělbě bodů, která by pro mostecký Baník nebyla příjemná. Vše ale vzal na sebe šikovný záložník Marek Vobecký. Ten v 86. minutě poprvé otevřel pardubickou obranu a překonal brankáře Šmída. O pět minut později, v první minutě nastavení, stejný hráč udeřil z penalty podruhé. Veledůležité tři body pro Most za výhru 2:0 nad rezervou Pardubic.

Marek Vobecký slaví s fanoušky svou první trefu proti Pardubicím. | Video: Deník/Václav Veverka

„Byli jsme trpěliví a nakonec i odměnění. Důležité tři body a jsem rád, že se nám je na jaře daří sbírat,“ usmíval se po zápase šťastný střelec, který své trefy bouřlivě slavil s mosteckými fanoušky. V nádherném sobotním odpoledni měla kulisa na hlavním mosteckém stadionu opět zvuk.

„Udělali jsme změnu do druhého poločasu, protože jsme cítili, že v tom prvním to nebylo z naší strany úplně ideální. Soupeř se dostával postupným útokem až k naší obraně a měl tam nebezpečná zakončení. Ve druhém poločasu jsme trochu změnili rozestavení do presinku a tím jsme byli schopní zachytávat útočné akce Pardubic hned v jejich počátku,“ rozebíral po zápase mostecký asistent Martin Kocík.

VIDEO: Janssenová deptala Michalovce a vychytala Mostu bronzové medaile

„Nakonec se nám to vyplatilo, a i když jsme vyhráli 2:0 a vše se naklonilo na naší stranu, tak Pardubice rozhodně nebyly lehkým soupeřem, i když se v tabulce nacházejí v nižších patrech. Přijel sem velmi dobře připravený protivník,“ doplnil Kocík po tříbodovém zápase.

V následujícím víkendu se baníkovci představí na půdě předposledních Živanic.