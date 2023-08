Pohárová cesta pro třetiligový Baník Most ve středu večer skončila. Baníkovci se rvali statečně, ale Pardubice, hrající elitní ligu, si zkušeně došly po výhře 3:0 pro postup do další fáze pohárového MOL Cupu. Na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta to sledovala tisícovka diváků. „Především fanoušci si to museli užít,“ ohlédl se pak mostecký záložník Marek Vobecký, který v minulosti měl pár prvoligových startů za sousední FK Teplice.

Divácká kulisa na Fotbalovém stadionu J. Masopusta při pohárovém zápase s Pardubicemi. | Video: Deník/Václav Veverka

Jak jste si užil zápas proti prvoligovému týmu?

Je asi těžké říct užil, měli jsme méně z balonu, ale snažili jsme se, co jsme mohli. Pořád je to zápas s prvoligovým týmem, takže si myslím, že si to užili především fanoušci. Doufám, že jsme do toho každý z kluků dali všechno.

Je to těžké, když člověk není se zkušenějším týmem tolik ve hře?

Zápas si každý více užije, když je na balonu. Je to samozřejmě těžší, když člověk více běhá, ale musí si v tom každým najít to, co chce a holt někdy užít si znamená – zajet do souboje, dát si pořádný souboj s někým, vyhecovat se, zkusit to nějak natáhnout, zkusili jsme na ně vylézt a zkusili jsme, co jsme mohli (úsměv).

Pardubice měly zápas pod kontrolou. Dalo se s tím něco vůbec dělat? Vypadalo to náročně…

Měli to zvládnuté takticky. Myslím si, že nás ani k ničemu nepustili, nevzpomenu si, zda jsme vůbec měli nějakou vylouženou šanci. Snažili jsme se alespoň ze standardek udeřit, nevyšlo nám to.

Mysleli jste před zápasem na nějaké překvápko, jak soupeře dostat? Přece jen pohárová utkání občas přinesou překvapení.

Vždycky ten tým, který je papírově slabší, si říká, že nemůže nic jiného než překvapit, takže jsme do toho šli, chtěli jsme udělat výsledek takový, abychom se pokusili postoupit, ale bohužel.

Jaký je rozdíl mezi třetí ligou a první ligou?

Hlavně rychlost na balonu, všechno je rychlejší, přihrávky jsou rrychlejší, prudší a to samé platí u pohybu. Je tam i faktor v hlavě, že oni jako prvoligový tým jdou do zápasu s větší pohodou, že si více věří, že nás rozeberou. My jsme zase měli za úkol jim to ztížit. Takhle to s těmi týmy bývá z první a třetí ligy.