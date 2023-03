Fotbalové Ústí nad Labem dostalo další ránu. V pozici hlavního trenéra skončil po porážce v Benešově Dušan Tesařík, jenž vedl klub od loňského léta. V bílomodrém táboře to vypadá jako u ohníčku s dvanácti měsíčky - Tesaříkův nástupce bude totiž už šestým koučem za poslední tři roky, který usedne na lavičku Army.

Dušan Tesařík, nyní již bývalý kouč FK Ústí nad Labem | Foto: Miroslav Solař

Náznaky, že by hrál impulsivní stratég o setrvání v klubu prý žádné nebyly, Tesařík se s klubem podle svých slov nerozchází ve zlém. Možná i proto, že fotbal už dávno není jeho hlavním příjmem. "Hned na začátku jsme si řekli, že pokud bude mít jedna či druhá strana nějaké výhrady, rozejdeme se v klidu. Po generálce s Varnsdorfem jsem na vedení tlačil, že potřebujeme posílit," vrátil se lodivod k hrozivé porážce 1:7, v níž chyběla celá řada zraněných opor, což ostatně často zmiňoval i po dalších utkáních.

Je pravdou, že sezónu začala Arma na podzim výborně a do zranění Davida Černého šlapala jako hodinky, možná až nad očekávání. "Černý se zranil v 10. kole, do té doby hrála prakticky jedna a tatáž sestava," připomněl bývalý ligový fotbalista. Po ztrátě futsalového reprezentanta ale přišly další absence: Benda, Zaspal, Cantin, v zimě odchod Vobeckého, jenž přišel v létě z Teplic namísto mladé komety Adama Čičovského do středu pole. Už to zavánělo blížící se katastrofou.

CHYBY BERU NA SEBE

"Asi zním jako alibista, ale není to tak. Některé chyby beru na sebe. Možná měl ten tlak z mé strany být větší už v závěru podzimu, už tam jsme měli kádr hodně úzký," krčil Tesařík smířeně rameny. "Už když se v tak malém počtu hráčů zraní na delší dobu jeden, je to průs*r. A nám se naráz zranili čtyři. V životě jsem se nesetkal s tolika zraněními."

V závěru přípravy došlo i na kapitána a lídra zadních řad Čítka, navíc prakticky celá ofenziva v zimě chyběla a do jara naskočila nerozehraná. "Vlastně všechna ta zranění byla dlouhodobějšího charakteru. Černý neabsolvoval velkou část přípravy, Benda ji promarodil skoro celou, Zaspal naskočil po měsíci a půl de facto rovnou do soutěžního zápasu. V šest ráno před odjezdem do Benešova volal Matthew Cantin že ho opět bolí zraněná noha a nebude. Alfou a omegou bylo zranění Čítka, který držel celou obranu. To se ukázalo třeba v zápase s Hradcem Králové, kde jsme nebyli horší, ale hráči se před gólem vybavují s rozhodčím. To by se zkušenějším stávat nemělo," pokračoval končící šéf ústecké lavičky i s odkazem na nejtěsnější ze tří jarních porážek, kdy Východočeši vyhráli 1:0.

Posledním dílkem do nepříjemné mozaiky byly další ztráty, zdraví zradilo i Škodu a Zůzu. "I když se nám posílit nepodařilo, tohle byli hráči, kteří byli dle mého připravení zmíněné absence nahradit, jenže i oni vypadli," doplnil hořce. I v tomto bodě si ale nestěžoval jen na nepřízeň osudu. "Možná jsem neměl chtít po hráčích tak nátlakový fotbal, třeba jsme mohli hrát víc zezadu, ale mě takový fotbal nebaví a nenaplňuje," svěřil se upřímně.

NOVOSEDLICE? ZATÍM SPÍŠ ODPOČINEK

A co bude s Tesilem, jak se exteplickému bouřlivákovi přezdívá, dál? Návrat k trenéřině, třeba do Novosedlic, zatím neplánuje. "Snažím se tomu vždy dávat sto procent, ale teď jsem takový unavený, vyčichlý. Jsem toho plný, a potřebuji si odpočinout. Já osobně Facebook nemám, ale občas slyšíte či zjistíte, co se o vás píše. Na sebe snesu všechno, je to moje práce, a tak bych se s tím měl umět vyrovnat. Ale když tam někteří pomlouvají a urážejí moji rodinu, to mi přijde moc. To je věc, která mě v Ústí mrzela."

Tesařík je tak po Martinu Haškovi, Davidu Jarolímovi, Jiřím Jarošíkovi a Aleši Křečkovi pátým koučem, který v FK Ústí nad Labem skončil od května 2020.

Nového trenéra Severočechů, který se podle informací Deníku už seznámil s týmem na pondělním tréninku, by měl klub oficiálně představit v úterý ráno.

VYJÁDŘENÍ FK ÚSTÍ NAD LABEM:

"V pondělí dopoledne jsme si s trenérem Tesaříkem sedli a dohodli se na ukončení spolupráce. Důvodem byly samozřejmě neuspokojivé výsledky mužstva ve třech jarních utkáních. O víkendu nás čeká rozjetý tým teplického béčka a náš celek potřebuje nový impuls," oznámil v oficiálním tiskovém prohlášení FK Ústí nad Labem člen představenstva Petr Procházka. "Dušanu Tesaříkovi chci poděkovat za jeho práci, kterou zde odvedl, a popřát mu hodně štěstí nejen ve fotbalovém životě. Bezprostředně po sestupu tým pomohl nastartovat a první polovina podzimu byla i výsledkově velice slušná. Vstup do jara nám nevyšel podle představ, proto jsme sáhli k tomuto kroku," dodal.