Novotný přišel do Mostu jako nejlepší střelec uplynulé sezony v Divizi B, kde nastřílel devatenáct branek a přišel jako náhrada za druhého nej kanonýra a to Jana Koptu, který odešel právě do sousedního Chomutova. A jak je zatím vidět, tak na severu Čech se Novotný chytil, když skóroval už o víkendu proti Královému Dvoru a teď i proti Chomutovu.

"Nabídek na nové angažmá padlo více, ale hlavní roli pro Most hrálo to, že tady už některé kluky znám, hráli jsme proti sobě, dlouhodobě jsme se spolu bavili a také jsem se bavil s vedením, jaké jsou cíle a co budou ode mne očekávat. To vše rozhodlo pro Most,“ říká Jindřich Novotný.

