„Byl to těžký zápas i kvůli terénu, i když hřiště bylo skvěle připravené, jen počasí už z toho dělá válku a těžký terén. Byl to zápas plný soubojů, bylo jich strašně moc. Bavili jsme se s klukama už o poločase, že jsme v podstatě stále v hlavičkových soubojích nebo v jiném souboji. Bohužel nakonec remíza, myslím si, že jsme měli i na to zápas otočit. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Zvládli jsme dát góla, vyrovnat, uklidnit se. Jsem rád, že jsme to nezabalili a šli minimálně za vyrovnání a jen škoda, že jsme to nedotáhli třeba k vítězství,“ popisuje Jindřich Novotný, jehož trefa přišla v 70. minutě. Před ním ještě z penalty srovnával Petr Glaser.

Zajímavý souboj se chystá na následující víkend, kdy se ve třetí nejvyšší soutěži uzavře podzimní část. Baníkovci jako třetí tým tabulky budou cestovat k severočeskému derby do Ústí, to ztrácí dva body a je čtvrté. „Nepřipravujeme se nějak speciálně. My se připravujeme na každého soupeře podobně. Samozřejmě si k soupeři něco řekneme, něco sami víme, ale není to pro nás opravdu nic speciálního,“ poukazuje Novotný a přidává se i mostecký kouč Miloš Sazima:

„Chceme vyhrát každý zápas, samozřejmě, že Ústí je regionální rival a my mu nedáme nic zadarmo.“