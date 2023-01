V první přípravě jste porazili 5:1 divizní Štětí. Na co jste se v prvním přípravném zápase zaměřili?

Chtěli jsme hlavně herní praxi, hra je ještě syrová. Mělo to i kondiční podtext. Tým jsme do zápasu rozdělili, někteří hráli první poločas, další druhý. Nechali jsme na hřišti jen stopery. Tohle byly hlavní dva úkoly od prvního přípravného zápasu.