„Na to, že to byl můj první zápas, tak jsme si sedli bych řekl velice dobře. Pracovali jsme už na některých taktických věcech s klukama, se kterými jsme na hřišti byli a z toho asi vykrystalizovaly ty individuální výkony – dva góly. Máme v popisu práce hodně rotovat, ať už ofenzivní nebo defenzivní záložníci si to hodně brát, dostávat se do těch prostorů, rotovat mezi sebou a následně se dostávat i za míči nahoru za obranu, do meziprostor,“ vysvětlil pro klubovou televizi po úspěšném představení Filip Šimeček, který je odchovancem pražské Slavie a má zkušenosti s druhou ligou ve Vlašimi i slovenském Spartaku Myjava. Jak na něj prostředí v mosteckém Baníku zapůsobilo?

„Už od začátku týdne, co jsem tady v přípravě, tak se v Mostě cítím skvěle. Celkově to zázemí a přístup lidí je tady na vysoké úrovni. Vůbec bych neřekl, že se tady hraje třetí liga, ale opravdu je to tu má vysokou úroveň, takže super,“ těší Šimečka, který jako novic v mosteckém dresu vyběhl do druhého poločasu s kapitánskou páskou. Dva góly a páska? Pokladník mu to stihl rychle spočítat.

„Kapitánská páska ve druhém poločase? Už mi to hlásili kluci, kolik to dohromady budu mít, myslím si, že něco kolem osmi stovek, možná i více,“ chechtal se po zápase spokojený Šimeček. Bude pravidelně přispívat do klubové kasy i v ostré sezoně?