„Počasí nebylo komfortní a já zase mám takové počasí rád, když je mokro, prostě to moc neřeším. Mám rád, když je to mokřejší a mohu se sklouznout a podobně. Pro mě je to lepší,“ usmíval se po vítězství a vychytaném čistém kontu mladý brankář, který přišel na sever Čech z pražské Slavie. I fanoušci si oddechli, nebavilo je počítat porážky. „Dnes rozhodla naše dravost. Chtěli jsme vyhrát za každou cenu a to se nám také podařilo. To je hlavní. Já jen doufám, že by teď mohla odstartovat nějaká vítězná šňůra. Dostal jsem se po dlouhé době do brány, byl jsem zraněný. Líbilo by se mi samozřejmě chytat a odstartovat příjemnější šňůru výsledků,“ přeje si Tomáš Kolodziej.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Tomášova sestra Miriam Škoch.

Jeho slavnější a o sedm let starší sestra je sportovně dál. Sourozenci se samozřejmě sledují a navzájem si přejí. Miriam už před devíti lety jako tenisový zelenáč ovládla juniorské Australian Open, kde slavila zlato ve čtyřhře s parťačkou Markétou Vondroušovou. Letos v létě měla svatbu, kdy se provdala za svého kouče Davida Škocha.

„Ségra je pořád na cestách. Teď má novou spoluhráčku a tak uvidíme, jak to bude s ní. Ale tak snad nějaký Grand Slam ještě bude. Samozřejmě, že jsem si se ségrou i já zahrál tenis, tak dvě podání jsem od ní v životě vybral. Byl to nerovný boj, ale úplně,“ chechtá se mladší Tomáš a ve srovnání pokračuje: „Ten tenis, ta kvalita její je úplně jinde než když si já například jdu zakopat s kamarády fotbal. Člověk, který tenis nikdy pořádně nehrál, tak nemá šanci ani proti holce,“ poukazuje mladší ze sourozenecké dvojice.