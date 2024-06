„Sezona? Musíme přiznat, že jsme trošku v rozpacích. V sezoně jsme splnili cíl, který jsme měli a to bylo hrát v klidných vodách tabulky. Po podzimu jsme byli na třetím místě. Myslím si, že tým, jak hráči, tak fanoušci i veřejnost očekávala od jara trošku více. Jaro se nám ale nedařilo,“ říká ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala. Hlavně ve druhé části jara Severočeši posbírali pět porážek v řadě a začali vyklízet pozice na „bedně“. Loučit se ovšem chtěli výhrou a tu v malém derby s Ústím i nakonec urvali. Čím to, že jaro nebylo růžové tak jako podzim?

Ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala (vpravo).Zdroj: Deník/František Bílek

„To je dobrá otázka. Samozřejmě si to teď vyhodnotíme, jak s trenéry, tak v managementu klubu. Asi si bude Most muset více určit ten svůj cíl – kam se v příští sezoně chceme dostat. Řeknu na rovinu – letos jsme o postup do druhé ligy nehráli,“ vykresluje Skýpala. Dá se tedy útok na postup očekávat v novém ročníku?

„Na stanovení cíle pro příští rok je zatím brzy. To si chceme, jak jsem říkal, vyhodnotit. Chtěli bychom předstoupit s nějakým seriózním plánem, ale postup do druhé ligy asi není otázkou příští sezony. Je to spíše otázka několika dalších sezon. Chceme určitě doplnit náš kádr, ale chceme se orientovat spíše na mladší talentované hráče, kteří s Mostem porostou. Pokud se nám to podaří dobře seskládat a hráčský kádr poroste s klubem, tak se postupu nebráníme. Není to ale náš prioritní cíl, kvůli kterému by se měl teď hráčský kádr skládat,“ popisuje budoucnost Jan Skýpala. Jisté ještě není, zda u toho bude i trenér Miloš Sazima.

„Řekli jsme si, že si k tomu sedneme po sezoně a vyhodnotíme si to. Mostecký fotbal je vzkříšený. Odehráli jsme sezonu v ČFL v opravdu klidných vodách, ačkoliv to pramenilo z úspěšného podzimu a neúspěšného jara. Myslím si ale, že v ČFL se klub stabilizoval a je zase příležitost začít stavět,“ dodal ředitel klubu.