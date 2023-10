„Zápas s Českou Lípou? Hodně těžký. I když 2:0 vypadá trošku jinak, na hřišti to určitě tak nebylo. Byl to zápas plný soubojů, ale soupeř neměl pořádně šanci, takže si myslím, že zaslouženě výhra na naší straně. Stoprocentně bude v kabině oslava,“ oddychoval po střetnutí dvaatřicetiletý fotbalista, který do Mostu přišel loni v září z Brozan, kde zvládl sedm sezon a 124 zápasů. Teď válčí za Most, který nedávno Brozany na jejich hřišti složil 3:0. Parádní podzimní jízda, která tak vyústila v pět výher v řadě.