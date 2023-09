Skvělé závěry poločasů přihrály do tabulky tři body pro mostecký Baník. Ten si doma poradil 2:1 s mužstvem Chlumce. Obě trefy obstaral útočník Jindřich Novotný. Poprvé se prosadil ve třetí minutě nastaveného prvního poločasu. Druhou trefu pak přidal šedesát vteřin po devadesáté minutě.

Třetiligové střetnutí FK Baník Most-Souš versus Chlumec nad Cidlinou. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Speciální zápas to byl pro baníkovského kouče Miloše Sazimu, který minulou sezonu právě Chlumec úspěšně vedl. Stejně mohli mluvit i hráči Lichtenberg, Jacobovici a Gluski, kteří do třetiligového Mostu zamířili rovněž z Chlumce. V duelu s Chlumcem to byl souboj pátého celku se šestým. Baníkovci tak mají po osmém odehraném kole ČFL B na kontě sedmnáct bodů a drží si vršek tabulky.