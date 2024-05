Ze tří předchozích zápasů vydolovali mostečtí třetiligoví fotbalisté tři body. Naposledy už si na bodový zisk nesáhli. Narazili totiž u nováčka ČFL z České Lípy, kde je místní Arsenal vytrestal 2:1.

Střetnutí Česká Lípa - FK Baník Most-Souš. | Foto: Jaroslav Marek

Utkání začalo ve svižném tempu, Lípa měla více ze hry a dostávala se do šancí, jenže chyběl klid při zakončení. Ve 20.minutě se do šance dostal Baláž, mostecký gólman byl na místě. O sedm minut později Omon zatáhl míč k vápnu, pak přihrál zcela volnému Kazdovi, jenže ten z vyložené šance přestřelil branku. V té době Lípa hrála svoji hru a soupeře do ničeho nepustila. Ve 40.minutě Pajkrt přistrčil míč Kazdovi, ten Balážovi, který přihrával do vápna, kde Hajdo jemnou tečí přistrčil míč k Vítovi, který překonal mosteckého gólmana Lichtenberga 1:0.

Do druhého poločasu hosté trochu srovnali hru a podařilo se vyrovnat. Na půlce ztratil Omon míč, čehož využil Cibulka k centru do vápna, kde Dvořák nechtěně míč tečnul k Novotnému a bylo srovnáno. Jenže radost hostí dlouho netrvala. V 61. minutě rozehrál Šimon trestný kop do vápna, kde Knejzlík míč odhlavičkoval k protější tyči, kde byl Dvořák skóroval.

„Diváci viděli zajímavé utkání, nebál bych se říci, že to bylo nahoru dolů. Domácí byli hladovější, proto nám vstřelili dva góly," viděl trenér Mostu Miloš Sazima. „Dnes jsme viděli nadprůměrný zápas třetí ligy. Hrálo se nahoru dolu. My jsme samozřejmě šťastní, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Myslím si, že jsme vyhráli i na šance. Velmi kvalitního soupeře jsme dokázali porazit," těšilo trenéra Arsenalu Pavla Hradiského. Baníkovci v dalším hracím víkendu čeká domácí derby s teplickou rezervou.

(dal, vev)