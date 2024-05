Ze zápasu sezony se stala noční můra. Pátý tým tabulky z FK Baník Most-Souš doma hrubě narazil s předposlední rezervou Teplic. Baníkovci inkasovali potupného bůra, sami odpověděli jen dvakrát. Po předchozí porážce v České Lípě je to tak další ztráta.

Střetnutí mosteckého Baníku s rezervou Teplic. | Foto: Filip Lipiner

Skláři si vypracovali dvoubrankový náskok v Mostě za třicet sedm minut, kdy za ně skórovali Kapur a Radosta. První jmenované se pak prosadil podruhé v 51. minutě. O dvě minuty později se k němu přidal Procházka a v 63. minutě Vachoušek. Most jen snižoval v samém závěru, kdy přesně mířil Novotný a ten samý hráč pak minutu před koncem ještě proměnil penaltu.

Rozčarování zavládla v táboře mosteckých fanoušků, kteří se na zápas těšili celý týden. Tohle asi nečekali…

Krůček od titulové pohádky! Andělé si přivezli z Kynžvartu pětigólový náskok

„Stačilo to jen na největší potupu, kterou jsem za 19 let na tribuně zažil jako fanoušek Baníku. A jsou pod tím podepsaní všichni, kteří dnes oblékli mostecký dres. Díky. Herně nula jako celé jaro, ale to se pochopit dá. Že to ani jednoho z hráčů Teplic nebolelo a že emoce našich hráčů byly na bodě mrazu po 90 minut? To se pochopit a akceptovat nedá,“ vyjádřil se na sociálních sítích jeden z příznivců mosteckých barev.