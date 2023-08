Pardubickou rezervu nový trenér Baníku Most-Souš Miloš Sazima dobře zná. V minulé sezoně s ní válčil za Chlumec, teď bude Východočechy trápit s mosteckým výběrem. Pardubice jsou prvním soupeřem, který na startu sezony prověří mostecký Baník. Utkání startuje v sobotu 5. srpna na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v Mostě v 10.30 hodin.

Nový trenér FK Baník Most-Souš Miloš Sazima. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Viděl jsem pardubický tým nedávno v přípravném zápase. Kádr jim zůstal pohromadě. Pár hráčů jim odešlo na Žižkov, ale tým se nebude příliš lišit od mužstva z jara, se kterým jsme jak Chlumec, tak i Most soupeřili. Není to snadný soupeř, jedná se o mladé běhavé kluky,“ očekává mostecký kouč Miloš Sazima a pokračuje: „Béčka obecně se prezentují běhavým, bojovným fotbalem, takže nás nečeká nic jednoduchého. Ale vracím se k tomu, co jsem už říkal: I my máme mladý, běhavý a zarputilý kádr. Samozřejmě panuje určitá nervozita před zápasem, ale zdravá. Chceme zápas zvládnout tak, abychom doma pobrali všechny body. Soupeř to ovšem jednoduchý není.“

Diváci tak mohou očekávat dynamický bojovný zápas. Ostatně sami Východočeši to připouštějí. „Kondičně i herně jsme dobře připravení. O to strach vůbec nemám. Kluci ale narazí v Mostě na zkušené hráče, z nichž někteří prošli i ligou a je zapotřebí z toho hlavně nepanikařit. Musíme být sebevědomí a mít utkání pod kontrolou, i kdyby se třeba herně nedařilo,“ řekl na pardubickém klubovém webu trenér Pavel Němeček, který sám očekává kvalitní zápas. Kdo se po prvním kole bude nakonec radovat?

Fanoušci mohou nakupovat permanentky

Mostečtí fanoušci mohou sobotní start třetí ligy využít na hlavním stadionu v Mostě k nákupu permanentních vstupenek. Cena permanentky je 600 korun. V ceně jsou zahrnuty všechny vstupy na utkání A-mužstva, B-mužstva a případné domácí zápasy MOL Cupu. Základní vstupné pro novou sezónu zůstane stejné, a to ve výši 50 korun. „Nicméně sdělujeme, že zpoplatněný vstup na utkání bude i pro ženy. Zde v minulých sezónách byl pro ženy vstup zdarma,“ upozornilo vedení FK Baník Most-Souš.