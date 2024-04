Dvě minuty před závěrečným hvizdem si vzala míč lotyšská posila Mostu Deniis Stradins a z penaltového puntíku vystřelil mosteckému Baníku bod za remízu 2:2 s rezervou Liberce.

Střetnutí Mostu s Libercem skončilo remízou 2:2. | Foto: Deník/Václav Veverka

Hosté se po prvním poločase v Mostě dostali do hubeného vedení 1:0, které Hudák vystřelil gólem do šatny ve 43. minutě. Po obrátce stran pak mosteckému Marhoulovi stačily tři minuty, aby srovnal. V 67. minutě se pak hosté opět dostali do vedení, které nakonec dokázal srovnat z pokutového kopu zmíněný Stradins.

„Já si myslím, že se diváci museli bavit. Zápas měl na třetí ligu nadstandardní kvalitu. Musím ocenit kvality soupeře. Věděli co mají hrát, snažili se hrát fotbal odzadu z postupného útoku. Naším úkolem bylo jim vstoupit do rozehrávky, tak abychom je nepustili k jejich vlastní hře. To se nám si myslím povedlo. Bohužel v takovém utkání, které je náročné jak takticky, tak kondičně, tak prostě nemůžeme dostat dva góly ze standardní situace. To víceméně rozhodlo. Rozhodly standardní situace, ale z pohledu naší defenzivy dneska standardky zkrátka nebyly dobré a proto to skončilo remízou,“ ohlédl se mostecký lodivod Miloš Sazima.

„Myslím, že kluci utkání zvládli a odehráli dobrý zápas. Škoda závěru utkání, kdy rozhodčí odpískal pokutový kop, z kterého pramenila vyrovnávající branka a také červená karta po druhé žluté pro Lukáše Kočku. Obě branky jsme vstřelili po dobře kopnutých standardních situacích. Naopak z rohového kopu jsme inkasovali,“ viděl liberecký trenér Jakub Harant.