Třetí kolo třetí ligy a duel domácí České Lípy s Baníkem Most.

Václav Veverka dnes 10:12

Mostečtí třetiligoví fotbalisté zažili bezbodový víkend. Po výhře a remízy cestovali svěřenci trenéra Stanislava Hofmanna do České Lípy. Padli tam 1:3, když za domácí se hattrickem prosadil Matěj Šimon. Dvě branky dal z pokutového kopu. Za Most se prosadil Filip Šimeček. Jak to na trávníku v České Lípě vypadalo se můžete podívat v naší fotogalerii.