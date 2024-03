Dva venkovní zápasy mají za sebou třetiligoví fotbalisté FK Baník Most-Souš. Mají to s bilancí jedné porážka a jedné výhry. Naposledy svěřenci trenéra Miloše Sazimy loupili na umělé trávě v Jablonci, kde si podali místní rezervu 3:1.

Most (v modrém) ve víkendovém zápase ČFL s Jabloncem B. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

V deštivém počasí se v Jablonci dvakrát prosadila lotyšská posila Deniss Stradins a zkrátka nepřišel ani tradiční kanonýr Jindřich Novotný, který také získal gólový zápis. Mostečané tak udrželi třetí místo v tabulce bod před pronásledovatelem z Ústí nad Labem. Trenér pátého jabloneckého béčka Benjamin Vomáčka radostí moc nezářil. Tři góly doma ho nenadchly.

„Hosté nás překvapili. Musím uznat, že jsme v naší hře předvedli hodně nepovedených výkonů. Ale hlavně nám tentokrát chyběla chuť se se soupeřem o výhru a body poprat. Chyběly nám emoce, které nás vždy zdobily a také agresivita,“ řekl k utkání trenér Benjamin Vomáčka.

Most Jablonecké právě v agresivitě a chuti předčil. Byl nebezpečnější, kvalitnější, jak v útočné, tak v obranné fázi. Vyhrál zaslouženě.

Model mezi gólmany. Když neumíš chytat, tak musíš vypadat! Obdarovává i děti

„My se z toho musíme dostat. Musíme se vrátit k našemu stylu hry a začít znovu s poctivostí. Agresivita nám chyběla už v minulém utkání. A dnes jsme to zopakovali. Asi si budeme muset promluvit důrazněji, nemělo se nám to už stát. Náš fotbal nás někam vede. A mně připadá, že od toho odcházíme, což by nebyla správná cesta. Kluci si to musí uvědomit. Ale musím také říct, že jsme měli dost velkou marodku. Nechci se na to vymlouvat nebo hledat alibi, i když zraněných jsme měli tentokrát dost,“ dodal trenér jablonecké rezervy.

Baníkovce se tak sladce naladili na další velikonoční víkend. Na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta se bude hrát už netradičně ve sváteční pátek 29. března, kdy domácí fotbalisté od 15.00 hodin vyzvou rezervu Mladé Boleslavi.