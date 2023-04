Obránce Kibal: Mostecký Baník je výzva. Překvapit můžeme i Žižkov

Zasáhl v dresu mosteckého Baníku do všech pěti jarních duelů. Obránce Radek Kibal pomáhá v Mostě zachránit třetí ligu. V zimní přestávce do Baníku přišel ze sousedního divizního Chomutova, jehož je odchovancem a přispěl k jarní jízdě Mostu, která už vynesla jedenáct bodů za tři výhry a dvě remízy. Naposledy baníkovci vyloupili 2:0 Mladou Boleslav, která tak poprvé nebodovala od 8. října. Naopak Most bodoval ve všech jarních duelech a v tabulce se už vyšvihl na klidnější třinácté místo.

Obránce FK Baník Most-Souš Radek Kibal (v zeleném). | Foto: Deník/Edvard D. Beneš