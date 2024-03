Živanice přijely do Mostu s vizitkou týmu, který v prvním jarním kole vypráskal nepříjemný Kolín na jeho hřišti 4:1. V poločase už ale hosté měli v hlavách nepříjemné manko 0:2, když je načali Adin Jacobovici a Jindřich Novotný. Csaplárova past nesklapla a Most ve druhé půli přidal pojistku z penalty. Fanoušci si užívali s hráči děkovačku.

„Chtěli jsme potvrdit, že doma jsme opravdu silní a tímto chci i poděkovat fanouškům, kteří nás tady ženou dopředu. Vcelku to bylo docela vyhrocené utkání. Zvládli jsme ho ale takticky i soubojově. Za mě důležité vítězství,“ hodnotil po střetnutí forvard Baníku Jindřich Novotný.

FOTO, VIDEO: Baníkovci přejeli Živanice 3:0. Lotyšská posila dala penaltu

Baníkovce teď čeká dvouzápasový venkovní trip. Pojedou do Kolína a Jablonce. „Nikterak speciální přípravu mít nebudeme. Spíše řešíme to, jak budeme hrát v Jablonci, zda to bude na umělce nebo na přírodní trávě. Ale uvidíme, co bude a určitě se na to správně připravíme,“ prozrazuje plány Novotný. Ten chce samozřejmě s týmem udržet horní patra tabulky.

„Přeju si abychom se i nadále na jaře prezentovali útočným fotbalem, aby padalo hodně gólů a dařilo se nám držet vzadu nulu. Doma chceme navíc potvrzovat, že jsme opravdu silní. Tady chceme fanouškům dávat vítězství. Chceme samozřejmě bojovat o ty nejlepší příčky. Myslím si, že to třetí místo, kde jsme, by mohlo být odrazové k tomu, abychom se třeba posunuli na druhé a zkusili prohnat Velvary v jejich honbě za prvním místem,“ plánuje Jindřich Novotný jarní dramata. Mají se fanoušci na co těšit?