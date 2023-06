V březnu špičkovými nůžkami rozhodl těžký zápas s Velvary, v sobotu zase nekompromisní parádní hlavičkou načnul Benešov. Útočník Jindřich Novotný má pestrou škálu zakončení. V zápase proti Benešovu, kdy Most potřeboval bod k definitivní záchraně třetí ligy, dvěma góly odsoudil soupeře k sestupu a naopak zapálil baníkovskou radost z udržení v nováčkovské sezoně ve třetí nejvyšší soutěži.

Baníkovci slaví druhou branku proti Benešovu. | Video: Deník/Václav Veverka

„Těžký zápas, věděli jsme, že to bude hodně fyzicky náročné. Benešov je hodně běhavý tým, jsem rád, že jsem dal ty dva góly, ale pro mě je cennější, že jsme se zachránili, že už můžeme jet k poslednímu zápasu sezony do Teplic s čistou hlavou,“ usmíval se po zápase Novotný, který skóroval na samém konci prvního poločasu a druhou branku přidal v 72. minutě.

„Osobně jsem mohl dát snad pět gólů,“ culil se šťastný střelec a přidal: „Ale za dva, které padly, jsem samozřejmě rád. Jsem rád, že jsem splnil cíle, které mi dalo vedení, že mi trenér dal důvěru a doufám, že jsem jí splatil. Samozřejmě moc děkuji i spoluhráčům.“

FOTO, VIDEO: Striptýz pro 600 lidí. Při zápase Mostu vběhl na trávník nahý muž

„My jsme chtěli v každém zápase jít pro tři body a pak záleží na samotném utkání, kam vás to pustí jestli dotahujete skóre, nebo to otáčíte. Šli jsme dnes za vítězstvím, dařilo se nám, byli jsme dobří ve hře. Mohli jsme přidat i více branek, myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou. Jsme za to rádi,“ hodnotil domácí kouč Daniel Sochor.

Jeho celek v pátek čeká na hlavním stadionu FK Teplice rozlučka se sezonou v zápase s rezervou sklářů.