Oba celky měly před zápasem na samém chvostu tabulky shodně šest bodů. To už neplatí. Mostečané se sice v Benešově ve druhém poločase dostali do vedení z penalty, kterou v 57. minutě proměnil Petr Glaser, ale domácí stihli do závěru ještě otočit, když v 78. minutě srovnal benešovský Kubiš a o dvě minuty později rozhodl Šimeček. Mostečané jsou tak až po uši namočení do bojů o záchranu, když ve čtrnácti odehraných duelech zapsali deset porážek, tři remízy a jedno vítězství.