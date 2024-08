Most a nově i Chomutov hrají třetí nejvyšší soutěž. Pozor! Oba celky v jiných skupinách – Baník je v béčku, nováček z Chomutova má za sebou dva zápasy v áčkové skupině. Jak si zatím po dvou kolech stojí? Most s výhrou a remízou, Chomutov se dvěma body za dvě remízy. Ale pojďte mrknout na oba kluby z jiné stránky. Zkrátka, kde si tu třetí ligu užijete více.

OBČERSTVENÍ

V Mostě od nové sezony ohromně zapracovali na občerstvení. Nabídka minulosti studené pivo a teplé nealko z plechu je pryč. Vychutnáte si tady příjemně studené točené pivo a točenou limču. V Chomutově na tom pracovat nemuseli, je to tam standard a místní kiosek během zápasů funguje parádně a navíc - „Už žádné dlouhé fronty, to je slogan, kterým se chceme řídit. Ve stáncích máme nové pípy,“ hlásí chomutovský klub. Skvělé je, že se myslí i na ženy, které k pivu nemají tak blízko a mohou si dát víno, či prosecco. Jaká je konkrétní nabídka na obou stadionech?

Jídelníček v Mostě: Klobása – 80 kč, Párek v rohlíku – 30 kč, Cukrová vata – 35 kč, Popcorn – 35 kč, Brambůrka – 35 kč, Oříšky, sušenka – 30 kč, PIVO: Krušovice 11 – 40 kč (0,5), 30 kč (0,3), Limo – točená citronová 30 kč (0,5), 20 kč (0,3), Prosecco – 30 kč (0,1), Birgo plech – 40 kč, Ondrášovka – 30 kč, Voda v plastu – 20 kč, Pitíčko – 20 kč

Jídelníček v Chomutově: Klobása – 85 kč, párek v rohlíku 30 kč, párek na tácku 60 kč, PIVO: Bakalář 11 – 40 kč (0,5), 25 kč (0,3), Pepsi, Mirinda, 7Up, Malinovka, Schweppe, ledový čaj, džus – 45 kč (0,5), Gatorade sportovní nápoj – 55 kč, Mattoni perlivá, neperlivá 30 kč (0,5), Matonni jemně perlivá, neperlivá 35 kč (0,75), Rockstar energy drink – 40 kč (0,25), Birgo nealko pivo – 40 kč (0,5), rum, griotka – 40 kč (0,04), Jägermeister – 50 kč (0,04), víno bílé – 20 kč (0,1), Espresso – 35 kč, Cappuccino – 40 kč, Latté – 40 kč, Instantní – 25 kč, Turecká – 25 kč, 2 v 1 – 25 kč, čaje – černý, ovocný, zelený a mátový vše za 25 kč, grog – 45 kč, horká griotka – 45 kč

Očima fanoušků: „Fandím Mostu, mám to na stadion kousek. Líbí se mi jak se zde občerstvení zvedlo. Já si dnes (v sobotu) dal klobásu a malou limču a platil jsem přesně stovku. Za mne super, navíc jsem si pochutnal,“ řekl fanda FK Baník Most-Souš Filip Lipiner.

„Nejezdím pravidelně na fotbal, ale Chomutov mne překvapil. Pivo si dát nemůžu, ale takový výběr nealko pití jsem nečekal. Hlavně, že to chutná i dětem,“ smál se příznivec FC Chomutov Jan Bureš.

VSTUPNÉ

Jak se dostat na třetiligové stadiony Mostu a Chomutova? Jednoduše – zaplatíte 70 korun, ale pozor! Most vstupné zvedl, ale na webu klubu, když si koupíte vstup online, tak vás vyjde na padesátikorunu. Permanentky? Na celou sezonu v Chomutově za ní dáte 899 korun. „My máme akci, že do konce srpna stojí naše permice 500 korun a k ní je grátis klubová čepice v hodnotě 350 korun. Od září už ovšem budou permanentní vstupenky za devět stovek,“ řekl marketingový pracovník FK Baník Most-Souš Roman Kliský.

STADIONY

Chomutov má jeden z nejkrásnějších stadionů v Ústeckém kraji. Moderní, přitažlivý. Je vyhledávanou destinací i reprezentačních výběrů. Naposledy tady česká ženská reprezentace udolala senzačně v kvalifikaci o Euro Španělky. Most? Pamatuje hodně. Když se na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v roce 2005 vybojovala pro Most první liga, tak skoro spadl. Má kapacitu přes 7 tisíc diváků a tehdy nestačil. Ve třetí lize se návštěvy pár stovek lidí ztratí….

NA KOHO SE PŘIJÍT PODÍVAT?

V Chomutově vybrnkává vysoké tóny ukrajinský bomber Daniil Doleček. Jeho góly v poslední sezoně dostaly klub do třetí ligy. Myslel si na vyšší soutěž, ale nakonec zůstal. Obrovským lákadlem je v modrém chomutovském dresu exligista Michal Škoda. Ten nastřílel v elitní české lize 52 branek, když zasáhl do 226 zápasů. V minulosti hrál například za brněnskou Zbrojovku, České Budějovice. Mimo Českou republiku působil například i v Norsku v týmu Lillestrøm SK. Byla by chyba opomenout Jana Koptu. Skromný šikula má po dvou zápasech na kontě dva góly. Před časem jeho trefy dostaly do třetí ligy právě Baník Most.

Děkovačka fotbalistů a fanoušků po střetnutí s Českou Lípou. | Video: Deník/Václav Veverka

A co Most? Od postupu z divize baví zdejší fanoušky „buldok“ a útočník Jindřich Novotný. Co ten snese ran, ale za góly jde jako vosa po sladkém. Neskutečný dříč, loni vyhrál korunu krále střelců třetí ligy a letos má opět nakročeno – dva zápasy a pět branek. Miláček fanoušků. Láká i hra Dominika Procházky, kterého nepřehlédnete, protože hraje v brýlích. Nemá dvoje plíce, ale troje. Obrovský bojovník a skvěle vybraný ofenzivní záložník s velkým akčním rádiusem a neskutečnou kopací technikou.

FANOUŠCI

Most má velkou fanouškovskou základnu, která těží z minulosti klubu, kterou mnozí ze skalních ještě pamatují. Ve velkém počtu fandové jezdí za Baníkem i na venkovní štace. Na stadionu Josefa Masopusta mají místní fans i svůj kotel a když rozehrají pyro show, tak by mohl závidět nejeden ligový klub.

Podzimní pyro show v podání fanoušků FK Baník Most-Souš. | Video: Deník/Václav Veverka

Chomutov sází na klubismus, soudržnost. Nepřijede za nimi ven kotel fandů s prskavkami, ale když hráči dokončí trénink, tak jim malí fotbalisté z Junioru Chomutov dají do ruky obrázek, jak své idoly vidí. Naposledy to třeba zažil dříč Filip Schreiner, kterého po rozcvičce před zápasem s Bohemkou právě takový špunt překvapil.

NEGATIVA

Tady je to jednoduché – toalety. „Jeden funkční záchod je dost málo,“ říká příznivec Mostu Petr Kuneš. Když Chomutov oznámil posílení na pivních pípách, tak přišla obdobná kritika. „Tak třeba se dočkáme i otevření druhých wc,“ napsal na facebooku klubu FC Chomutov fanda Honza Kořalka.

close info Zdroj: Deník/Václav Veverka zoom_in Oblíbená kombinace na fotbale v Mostě - klobáska a limča.

TIP DENÍKU

Jestli jste fotbaloví nenasytové a zajímá vás i třetí liga v sousedním městě a musíte u ní mít pivo, tak není nic jednoduššího než využít České dráhy. Spojení Most – Chomutov (i opačně) po kolejích trvá přibližně 17 minut, vlak jezdí dvakrát do hodiny a zaplatíte za něj zhruba 60 korun. V Chomutově od nádraží se dostanete na fotbalový stadion lehkou chůzí za 20 minut a to samé platí i v Mostě.