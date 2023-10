O podzimní jízdě Baníku Most: Z vytvořených příležitostí dokážeme nějaké branky vstřelit. Když takhle budeme pokračovat i nadále, tak budeme spokojení všichni. Před sezonou jsme si řekli, že bychom chtěli oproti minulé sezoně tabulkové postavení vylepšit. To byl Most desátý, pomiňme, že po jarní části skončil na třetím místě tabulky a díky tomu se zachránil. Mužstvo, když se vhodně doplní, tak tabulkové postavení je schopné udržet. Máme v týmu zarputilost, jsme schopní se vyrovnat soupeřům, co se týče individuálních herních činností a máme i potřebnou dynamiku na krajích hřiště. Otázka je, co s námi udělají další zápasy a hlavně zimní přestávka.

O umístění na špičce tabulky: Nečekal jsem to. Kdyby neměl klub ambice, hráči ambice a trenér ambice, tak by to bylo špatné. Po tom, co se mančaft zachraňoval, tak jsem to nečekal. Navíc odešli klíčoví hráči pro záchranu, ti byli čtyři a my se je snažili nějakým způsobem nahradit, což se podařilo. Nečekal by to asi nikdo. Sami říkáte, že s tím i ostatní soupeři nepočítali. Vážíme si tabulkového postavení, jsme překvapení, ale příjemně.

O třetí lize: Je to hodně vyrovnaná soutěž. Ted se po deseti kolech trošku tabulky roztrhala, ale tady každý může porazit každého. I ten ze spodku tabulky. Podívejte se Zápy, které mají nejvyšší ambice, tak ztratily body v Kolíně. Je to vyrovnané hodně a rozhoduje momentální forma a my jí naštěstí máme a proto jsme tam, kde jsme.

O práci v Baníku Most: Jezdíval jsem sem s hradeckou mládeží a hrávali jsme na hlavní stadionu. Jezdíval jsem sem jako soupeř ještě ve druhé lize a také ve třetí lize. Kluci v realizačním týmu zdejšímu stadionu říkají, že je to chrám. Je to tady fotbalové prostředí a myslím si, že Most do vyšších pater nejen tabulkově, ale i soutěží, patří. Je to velké město, statutární město, a tréninkové podmínky, které máme jako klub vytvořené? Jsou jedny z nejlepších v republice i co se týká profesionálních soutěží. Myslím si, že klub si zaslouží, aby se vrátil tam, odkud kdysi spadl do amatérských soutěží.

O své trenérské filozofii: Fotbal má bavit trenéry, hráče i diváky. A v Mostě je to jedna ze štací, kde si myslím, že nás to baví všechny. To je základ. Nese to pozitivní atmosféru, když se vyhrává a nese to také výsledky. Jsem tady spokojený a doufám, že je spokojené i vedení klubu.

O soupeři z Ústí, který vyhlásil boj o postup do druhé ligy: Postoupit, nebo se vydrápat zpět do soutěží odkud klub spadl, je strašně složité. A je to pravda, říká se, že je jednodušší se zachránit, než postoupit. Vidíte, Mostu se podařilo na jaře se zachránit relativně v klidu a pokud by byl cíl postoupit, jako si dalo Ústí, tak je to strašně složité. Když postup vyhlásíte veřejně, máte sebevědomí a nebojíte se, že jdete na postup, tak každý mančaft, i ten poslední v tabulce, se na vás chce vytáhnout, ať je to doma nebo venku. Ale jsou ve třetině soutěže, hráli hromadu zápasů venku a soutěž je ještě dlouhá. Takže to neznamená, že Ústí nemůže být po pěti jarních kolech první a my třeba šestí.

Jan Skýpala, ředitel FK Baník Most-Souš:

Most a druhá liga? Druhá liga je profesionální soutěž a závisí na financích. K postupu bychom potřebovali dalšího finančního partnera. Zatím je naším partnerem pouze město Most, ale samozřejmě vzestup klubu je viditelný, hmatatelný. Myslím si, že bychom o tom mohli začít uvažovat. Začíná si u nás do sebe zapadat zvětšený tréninkový proces. Povedlo se nám přivést i trenéra, který do toho náročného tréninkového procesu pasuje. Už na jaře hrál tým dobře a teď na podzim to pokračuje. Máme i štěstí, že nám některé zápasy vyšly. Máme úspěšnou vlnu a kéž by vydržela co nejdéle.

