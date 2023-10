Pět výher v řadě, z toho tři vychytané nuly brankáře Kryštofa Lichtenberga a Baník Most je na druhém místě třetí ligy. Paráda! Severočeši v posledním víkendu doma hostili nováčka z České Lípy, fandové si ještě jejich vzájemné bitvy z divize pamatují, a i tentokrát měl Most navrch. Českolipský Arsenal doma složil brzkými góly 2:0.

Jedna z velkých šancí Baníku ve druhém poločase z rohového kopu. Českolipský brankář Král ji kryl. | Video: Deník/Václav Veverka

Hosté na Baník vletěli zhurta a zatlačili ho do defenzivy. Jak nejlépe zlomit agilnost soupeře? Gólem. Z rohového kopu se v desáté minutě a premiérově v baníkovském dresu prosadil hlavou zadák Radek Cibulka. „Hodně těžký zápas, spousta soubojů a výsledek 2:0? Na hřišti to tak nevypadalo, na druhou stranu jsme ale soupeře nepustili do pořádné šance, takže výhra je doma a spokojenost,“ usmíval se gólový debutant Cibulka, ke kterému se o sedm minut později přidal kanonýr Jindřich Novotný a Lípa ztratila tah. Jednou sice ze standardky zahrozila, ale reflexivním zákrokem si jí vychutnal ve velké pohodě chytající Kryštof Lichtenberg. Naopak Most mohl po přestávce další góly přidat, zahrozil z rohu, pak po krásné kombinaci, ale naštěstí pro hosty byl brankář Král už na správném místě.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Výsledek už se nezměnil a FK Baník Most-Souš se po zisku dalších tří bodů vyšvihl na druhé místo tabulky za lídra ze Zápů. To nikdo nečekal. Cílem před sezonou bylo vylepšit příčky z nováčkovského ročníku, tedy dostat se na lepší umístění než je desátá figura.

„Upřímně řečeno, nečekali jsme, že budeme po deseti zápasech takhle vysoko,“ usmíval se ředitel klubu Jan Skýpala. „Máme pět zápasů v řadě výher, v klubu je to novinka a jsme za to samozřejmě rádi,“ dodal Skýpala.

Všechno si sedlo. Fotbalové puzzle se v Mostě rýsuje do zajímavé podoby. „Nečekal jsem takové umístění, ale kdyby neměl klub ambice, hráči ambice a trenér ambice, tak by to bylo špatně. Takovou situaci nemůžete čekat, když minulou sezonou se mužstvo zachránilo, odešli klíčoví hráči, kteří pomohli se záchranou. Snažili jsme se je nahradit a to se podařilo. Vážíme si tabulkového umístění, nikdo s námi takhle vysoko nepočítal, také jsme překvapení, ale příjemně,“ usmál se trenér mosteckého Baníku Miloš Sazima.