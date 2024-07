Jeho poznávacím znamením je hra v brýlích. Připomíná tak bývalého nizozemského záložníka a reprezentanta Edgara Davidse, kterého také kromě výkonů proslavila hra v brýlích.

"Líbí se mi jeho obrovský potenciál i zájem o další vývoj kariéry, cítíme že by mohl růst společně s naším klubem," uvedl k příchodu dvaadvacetiletého hráče sportovní manažer Baníku Most Petr Glaser. Procházkovi skončila v Teplicích smlouva. Oťukávalo ho i ambiciózní Ústí nad Labem nebo Velvary. On dal přednost Mostu.

Bývalý nizozemský záložník Edgar Davids.

"Jsem moc rád, že v Teplicích se v minulé sezóně podařilo splnit cíle jak A-mužstva, tak B-mužstva, cítil jsem však potřebu posunout se někam dál," uvedl v prvním vyjádření pro klubový web na stadionu Josefa Masopusta Procházka.