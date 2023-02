Proč jste si vybral právě Benešov pro své další působení? Já jsem si ho nevybral, to oni si vybrali mě. Já teď hrával čtvrtou ligu v Rakousku, kde se týmově i mně osobně dařilo. Dal jsem patnáct gólů, byl jsem nejlepší střelec a jsme čtyři body od prvního. Všechno šlapalo tak, jak má. Bylo to ale časově a kilometrově hrozně náročné. Jezdil jsem čtyři hodiny na trénink a čtyři hodiny z tréninku. Třikrát v týdnu. Bylo to dost ubíjející. Začal jsem navíc dělat pro jednu firmu ředitele developu a potřeboval jsem skloubit čas. Přišla nabídka od Benešova, byl jsem na schůzce, kde jsme si řekli, co a jak, a nechal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Sešel jsem se ještě s pár manšafty kolem Prahy, kde pracuju, ale nakonec jsem se domluvil s Benešovem.

Je tedy velká výhoda, že je Benešov v dojezdové vzdálenosti?

Určitě to hrálo velkou roli v tom, že jsem nechtěl dojíždět.

Předpokládám, že o vašem úkolu v týmu už jste se bavili. Bude to střílení gólů, se kterým měl Benešov na podzim velké problémy?

Přesně s tím za mnou přišli. Víme, jaké má Benešov postavení v tabulce, a určitě tam nechce být. Co jsem tak zaslechl, tak hrál tým velice dobře kombinačně, ale chyběly mu góly. Určitě se ode mě očekávají, to by měl být můj přínos pro tým. V mém věku už bych měl přinést i nějaké zkušenosti a být mentorem pro mladé kluky, aby to šlapalo, jak má.

Těšíte se na úkol uhájit působení v ČFL?

Přiznám se, že se moc netěším, protože na nás bude tlak. Já osobně i vůči vedení mám něco, co bych chtěl splnit. Zažil jsem to jednou už v Teplicích, kdy se hrálo o sestup, a není to nic příjemné, hlavně z psychického hlediska. Bude to náročné, ale zároveň zase výzva. Uvidíme, jak to pošlape. Byl jsem tam teď čtrnáct dní trénovat, poznávám tým a vidím, že ti kluci makat chtějí. Uvidíme, jak budeme sbírat body. To bude důležité.

Jaký je tedy váš dojem po prvních trénincích?

Zatím mám co dělat sám se sebou. Z profi fotbalu jsem nějakým způsobem vypadl, i když jsem v Rakousku pořád trénoval. Jezdil jsem tam ale dvakrát nebo třikrát v týdnu a nebylo toho moc. Teď si zvykám na tréninkové dávky, protože jsem měl dva měsíce volno. Je to pro mě náročné, ale je vidět, že manšaft je mladý a hladový. Kluci chtějí makat a zdokonalovat se. Tréninky mají tempo. Chybí jim tam zase jiné věci, které bych měl přinést já.

Můžou se vám hodit zkušenosti s bojem o udržení?

Můžou, ale nemusí. Není to první liga, není to úplně profi sport, ale vesměs to bude stejné. Můžeme hrát hezký fotbal a nezískávat body, ale pro nás je v tuhle chvíli důležité hlavně získávat body. Určitě tahle zkušenost může hrát roli.

Benešov přes zimu posiloval a kromě vás přivedl například Štěpána Kacafírka, který má také zkušenosti z první ligy. Jak se těšíte na spolupráci s ním?

Jsem za to rád. Není to jenom o mně, abych někam přišel a něco tam zachraňoval. Tak to ve fotbale nefunguje. Ve svých letech budu manšaft potřebovat. Čím lepší hráči v něm budou, tím lépe pro tým. Doufám, že s Kácou klukům pomůžeme, budeme rozdílovými hráči a budeme sbírat body, které potřebujeme.

Ještě loni jste hrál naši nejvyšší soutěž, pak ale přišel sešup do čtvrté rakouské a teď do ČFL. Čím to, že jste se rozhodl odejít z profi úrovně?

Původně jsem měl v hlavě myšlenku, že skončím úplně a fotbal už hrát nebudu. Na poslední chvíli se ale domluvilo Rakousko, kde mě to zase nakoplo a začalo mě to bavit. Bylo to tím, že se dařilo a potkal jsem tam fakt skvělý manšaft a kluky, kteří uměli fotbal hrát. O to víc jsem si užíval zápasy, protože jsem mohl dělat to, co jsem uměl, to je střílení gólů. To ostatní dělali kluci, kteří běhali okolo mě. Uvidíme, třeba se ještě vykopu nazpátek.

Nabídky z vyšších lig v Česku jste po minulé sezoně neměl?

Něco jsem měl, samozřejmě jsem to probíral. Pak jsem se ale rozhodl pro Rakousko.

Zmiňoval jste, že se možná ještě vykopete nazpátek. Věřil byste si pořád na první nebo druhou ligu?

Samozřejmě by to bylo ohromně těžké. Určitě bych si ale věřil. Z profi fotbalu jsem půl roku a zase jsem z toho nevypadl úplně, že bych netrénoval vůbec. Furt jsem v nějaké zápřahu byl. Byla by asi jen otázka času, než bych se dostal do potřebné fyzické kondice. Určitě bych si na to věřil.

Dá se tedy říct, že vám Rakousko vrátilo radost z fotbalu?

Přesně tak. Celkově mi to vrátilo chuť do fotbalu. Měl jsem i nějaké funkcionářské nabídky z fotbalového prostředí, které jsem taky hodně zvažoval. Potřeboval jsem si ale od profi fotbalu asi nějak odpočinout. Teď do toho zase cítím chuť. I proto jsem se vracel do Benešova. V budoucnu bych se fotbalu ještě chtěl věnovat.

Jak sledujete nejvyšší soutěž?

Přiznám se, že první dva tři měsíce jsem měl výpadek a nesledoval jsem to, protože jsem potřeboval vypnout. Teď poslední dobou už to ale sleduju. Sledoval jsem i přípravu a přestupy, protože tohle mě vždycky bavilo. Viděl jsem i první kola, nejvíc koukám samozřejmě na Teplice, ale viděl jsem i další zápasy. Samozřejmě vím, že Teplice prohrály na Bohemce. Původně jsem se chtěl jít i podívat, ale nakonec jsem nešel.

Koho tipujete na titul?

Bude to těžké, ale myslím, že nakonec to zvládne Slavia. Plzeň v minulém ročníku vyhrávala tím stylem, že dobře bránila. Trenér Bílek jim nastavil dobrou defenzivu a zápasy zvládali jednogólovým rozdílem. Já bych si vsadil na Slavii.

