Nádherná fotbalová akce! V zápase mezi mosteckým Baníkem a Velvary časomíra ukazovala 76. minutu, vyrovnaný stav 1:1, když od lajny nacentroval nadýchaný míč domácí Zinhasovič a ve vápně se vyšvihl do vzduchu Novotný a nůžkami obloučkem trefil balon přesně za brankáře Velvar Štefana. Hotovo, tři body pro Baník!

Penalta, ze které srovnal mostecký Petr Glaser. | Video: Deník/Václav Veverka

Jindřich Novotný po parádní trefě slavil jako smyslů zbavený, fanoušci řičeli nadšením, mostecká lavička vybouchla v jásot. „Já to zkouším na tréninku, kluci si z toho dělají srandu, ale říkal jsem si, že je to těžký balon, tak to prostě zkusím a prásknu na bránu, no a ono to tam spadlo. Jsem strašně moc rád,“ usmíval se spokojený střelec za vítěznou a špičkovou trefu.

Velvary přijely do Mostu jako třetí tým tabulky, do vedení se dostaly přesně ve 30. minutě. Baníkovci srovnali ve 47. minutě z nařízené penalty, kterou proměnil Petr Glaser. Vše pak rozhodla už zmíněná zlatá trefa Jindřicha Novotného. „Ale těžký zápas, výborný soupeř, fotbalový. Trávník byl super připravený, ale časem se začal trhat, do toho začalo pršet, takže terén udělal zápas ještě těžším. Jsem fakt rád, že jsme to zvládli za tři body a potvrdili jsme, že doma jsme silní a odsud se body nevozí,“ dodal Novotný.

Jestli baníkovcům taková forma vydrží, tak by záchrana třetí nejvyšší soutěže neměla být zázrakem. Vždyť Most bodoval ve všech čtyřech jarních duelech, ve kterých získal osm bodů za dvě výhry a dvě remízy.

„Říkali jsme si, že bychom rádi do jara vstoupili dobře, vítězně, prostě aby se nám dařilo. Jsem fakt rád, že zatím klape a šlape. Doufám, že takhle pojedeme dál a že nás jen tak někdo nezastaví. Udržet třetí ligu pro Most je pro nás prioritou,“ uzavřel mostecký střelec.