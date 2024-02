Mostu nevyšla generálka s béčkem Budějovic, když padl 1:2. Jenže to trenér Miloš Sazima nemohl využít řadu zraněných opor, které už v týdnu před startem jara by měl mít k dispozici, ať už se jedná o kapitána Pátka, stopery Gluskiho a Elada a také Nováka a Štefka.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Máme jeden z nejmladších týmů, když odmyslím rezervy. Kondice hraje prim, důležitá je i zarputilost, chuť. Mančaft má zdravé jádro, bojuje i za nepříznivého stavu. Prostě se nevzdává, kůži nedává lacino. Z toho chceme těžit i v další fázi sezony,“ říká trenér Mostu Miloš Sazima. Baníkovci odpálí jaro v sobotu v Pardubicích (10.15).

Sexy Ústí ještě více navnadilo

Ústecká Arma se už před startem sezony netajila ambicemi šilhat po postupu do druhé ligy. Podzim nebyl v krajském městě podle představ a tak se poroučel trenér Branislav Sokoli a nahradil ho bývalý kouč Mostu Daniel Sochor. Zahřmělo i mimo trávník, když missku a moderátorku Valerii Heriánovou nahradila vyzývavější diva sexbomba Táňa Bystroňová. Arma zkrátka pokračuje ve své „šokující“ image a věří, že na konci jara si sáhne na baráž o postup. "Chceme se tabulkou posunout co nejvíc nahoru a ještě se poprat o postupovou baráž. Dále pak zatraktivnit naši herní tvář. Podzim byl jak výsledkově tak i po herní stránce neúspěšný, proto jsme se rozhodli vyměnit celý realizační tým a sáhnout i k ukončení spolupráce s hráči, kteří se nechtěli nebo nemohli etablovat do profesionálního režimu,“ vysvětlil sportovní manažer Army Lukáš Zoubele.

Na druhou stranu hurá prvek fotbalového Ústí soutěž okořenil. Stačí si jen vzpomenout na poslední podzimní duel a derby s Mostem, které v krajském městě prohlásili za Stalingrad, tedy jen vpřed, nikoliv vzad a baníkovci po cenné remíze nasadili v Ústí trička s nápisem Stalingrad. Zkrátka, derby zápletka dostala humornou dohru a ukázalo se, že fotbal může být fajn divadlem. Ústí začne odvetnou část sezony v pátek doma s Jabloncem B (18.00).

Budou vypjatá derby i v další sezoně?

Černého Petra po podzimu drží zatím s devíti body poslední juniorka Teplic. I mostečtí fanoušci si přejí, aby se Tepličané udrželi. Sousedské derby patří k vypjatým a hojně navštěvovaným. Ladislava Jamricha na trenérském postu v Teplicích nahradil David Šourek.

Kádr doplnily mladé zahraniční pušky: jako poslední dorazil 22letý francouzský obránce,Rodney Foungala, jenž uspěl stejně jako srbský útočník Miloš Kapur a litevský stoper Nojus Vytis Audinis v uplynulých týdnech na testech. Vrcholem přípravy byl herní kemp v Roudnici nad Labem a sedm přípravných duelů. Jen generálka chyběla.

„Německý tým zápas na poslední chvíli odřekl a nám se už sehnat náhradu nepodařilo,“ litoval Šourek. Jeho soubor vstoupí do jara doma v sobotu s Chlumcem (11.00).