Trenér Hašek, který pochází z Kladenska, se tak vrací do své domoviny. Do Mostu dorazí jako soupeř, protože Velvary jsou rovněž účastníkem ČFL B. Roky se pohyboval mimo svůj „rajón“ a zejména v ČFL má za sebou velké úspěchy, ať už s Vlašimí, Kunicemi, dobře hrál i o soutěž výš se Žižkovem. Trénoval rovněž Hostouň, kde by měl aktuálně vypomáhat s dorostem a před rokem přišel pomoci FK Baník Most-Souš v jeho snaze o návrat do ČFL. To se mu povedlo.

"Ale v Mostě mi skončila smlouva a dostal jsem nabídku od Velvar. Je to pro mne mnohem méně dojíždění, navíc podmínky pro fotbal jsou tady také výborné a věřím, že se nám společně povede Velvary fotbalově ještě posunout," řekl Deníku Zdeněk Hašek. Mostu popřál hodně štěstí, podle něj má klub celkově našlápnuto dobře k tomu, aby se vrátil mezi elitu, kde už byl. "Důležitá pro ně bude další sezona, aby se jim jako nováčkovi dařilo. Výkonnostní nůžky mezi divizí a ČFL dříve tak rozevřené nebyly, dnes už jsou," dodal Zdeněk Hašek.

Mostecký klub tak hledá další trenérské možnosti a Jan Skýpala přiznal, že favoritem na vedení prvního týmu je tak trenér Petr Johana. Komunikace ovšem probíhá i s jinými kouči. Petr Johana se měl od nové sezóny, po 7 letech koučování, přesunout na pozici sportovního manažera majícího na starost dokončování výchovy mladých hráčů a doplňování hráčů do A mužstva. Ve své podstatě měl působit jako šéftrenér Juniorky, dorostu U19 a dorostu U17. Mostecký klub chtěl tímto krokem následovat stanovenou koncepci sportovní úseku.

"Během dvou úvodních let činnosti nového klubu byl postup z divize hlavním tématem, zároveň však pracujeme i na dlouhodobé struktuře sportovního úseku, který zahrnuje i výchovu mládeže a práci s Juniorkou nebo hráči na hostování. Angažování Petra Johany do nové manažerské role mělo být pro klub z dlouhodobého hlediska velmi podstatné," dodal Skýpala.

Přípravné zápasy FK Baník Most-Souš:

Sobota 9. července - Most vs. FV Dresden 07 Laubegast (10:30, v Blšanech)

Sobota 16. července - Most vs. FK Králův Dvůr (10:30 v Blšanech)

Středa 20. července - Most vs. FK Ústí nad Labem (zápas v jednání)

Sobota 23. července - Most vs. FK Motorlet Praha (10:30, Praha - Jinonice)

Sobota 30. července - Předkolo Poháru FAČR od 17.00: FK SEKO Louny – FK Baník Most-Souš

