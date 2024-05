Tři kola před koncem ročníku Fortuna ČFL ve skupině B může velvarský Slovan začít pomalu snít o historickém úspěchu v dějinách klubu. Pokud v dnešní dohrávce 27.kola porazí jejich pronásledovatel Zápy pardubickou rezervu, pořád na něj bude v tabulce ztrácet čtyři body.

Víkendové střetnutí Velvary - Baník Most-Souš. | Video: Jan Sláma

Velvary proti pátému celku měly skvělé vstupy do obou poločasů. Diváci se nestačili ani rozkoukat a už ve 4.min. šli domácí do vedení. Z pokutového kopu, který rozhodčí Švorc odpískal po faulu Petržílka na samotného úspěšného exekutora Kotta. Mostečtí zahrozili až po půlhodině hry, ale nebezpečnou střelu Novotného stačil gólman Spilka vytěsnit na roh. Dál se pak hrálo podle not favorita, nicméně jejich vytrvalý tlak do konce prvního poločasu už další zásah do černého nepřinesl.

Skóre Velvarští navýšili stejně tak jako v prvním dějství hned v úvodu toho druhého. V 49.min. Žežulka hlavičkou z malého vápna nedal hostujícímu brankáři Lichtenbergovi šanci - 2:0!

OBRAZEM: Užili jste si velké andělské finále? Najděte se na fotkách

V 80. min. pak mohl Slovan dokonat výhru, kdy Žežulka sice obstřelil Lichtenberga, ale toho na brankové čáře zastoupil kapitán Cibulka.

Spokojený domácí kouč Vasil Boev se nechal po utkání slyšet: "Tři body bereme. Při přesnějších koncovkách na obou stranách, to skóre mohlo být vyšší. Lichteneberg stejně jako náš brankář Spilka však prokázali své kvality!"

Dneska Anička abstinent nebude, smála se štístko Jestříbková po druhém titulu

“Obzvlášť po těch dvou posledních výsledkově doslova zpackaných utkáních v České Lípě a doma s teplickou rezervou jsme tady, přestože odjíždíme bez bodu, nezahráli špatně. Penalta, která proti nám byla nařízena hned v jeho úvodu, byla z mého pohledu velmi přísná! I tak jsme pak domácím nadělali hodně starostí rychlými brejky. Zápas byl otevřený vlastně až do samého závěru, ale Velvarští si výsledek i díky kvalitě svého kádru pohlídali,“ viděl kouč Mostu Miloš Sazima.