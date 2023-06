Fanoušci mosteckého Baníku se letos rozhodně nenudili. Zdejší fotbal v náročné sezoně bavil. Po podzimu byli baníkovci s devíti body zralí na padáka. Klub ale v zimní přestávce mohutně posílil a v dramatické jarní části nakonec vybojoval záchranu a třetí liga se bude ve městě pod Hněvínem hrát i v další sezoně.

Na zápase s Benešovem se po mosteckém stadionu proháněl nahý muž. | Video: Deník/Václav Veverka

„Po postupu do ČFL jsme dobře věděli, že první rok bude složitý. Nedělali jsme si iluze, že budeme hrát jinak než o záchranu. Z dob druhé ligy jsme na to zvyklí a vlastně to máme i radši než hrát celý rok nudné desáté místo,“ vypráví jeden z kotelníků, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho jméno zná.

Ten i se svými kolegy z tribuny uvítal, že jarní domácí zápasy se přestěhovaly na hlavní stadion Josefa Masopusta. „Výrazně pomohla změna prostředí. Snažili jsme se tým podporovat také na všech venkovních zápasech a snad kromě jedno zápasu se nestalo, abychom někde chyběli. Vše vyvrcholilo teď v posledním kole, kdy se hrálo derby na Stínadlech a my mohli zavzpomínat na prvoligové časy,“ říká skalní příznivec mosteckého klubu.

Baníkovské fanoušky chválili i samotní hráči. „Na třetí ligu máme nadstandardní fanoušky,“ řekl třeba Matěj Kubeš. Přesto by skalní příznivci kaňku našli. „Mrzí nás, že i přes kvalitní výkony Baníku v jarní části, si nenacházelo cestu na stadion větší množství diváků. Ale doba je už zřejmě taková a my, aktivní fanoušci, se musíme smířit s tím, že lidé v naší republice na sport všeobecně moc chodit nechtějí bez ohledu na výsledky – první liga je toho důkazem,“ přidává příznivec Baníku, který by v další sezoně svůj klub viděl jinde na bojích na chvostu tabulky.

„Věříme, že se klub poučí z podzimní části a v další sezoně budeme útočit na horní příčky tabulky. Nevíme jaké jsou finanční možnosti, ale určitě bychom v Mostě rádi opět viděli do budoucna druhou ligu. Na druhou stranu po krachu v roce 2016 a několika letech, kdy jsme byli bez Baníku, jsme vůbec rádi, že se fotbal hraje, i když jen to nižší soutěž. Jako fanoušci jsme však plně připraveni se konfrontovat minimálně ve druhé lize.“