Ztěžka roztáčeli motory do jarní části fotbalové I. B třídy B hráči FŠ Litvínov. Nakonec…

V posledních dvou kolech se mu zadařilo i střelecky, po vleklém zranění jde o vítané posílení pošramoceného sebevědomí. Když dal na konci března první branku Kolínu, byla to soutěžní trefa po více než roce.

Přitom zkušeností má na rozdávání, krom brozanského Sokola ho mohou fanoušci znát mimo jiné i z Teplic. „Vždycky jsem chtěl přijít do nějakého českého klubu a tak když jsem dostal pozvánku do České republiky, jestli nechci přijít na zkoušku, ani na chvilku jsem nezaváhal. Takhle jsem se dostal do Teplic, kde jsem strávil krásné chvíle v mém životě i v mojí kariéře,“ svěřil se kdysi v rozhovoru pro Deník.

S Teplicemi se ale nakonec rozešel, dnes už jim ani nefandí. „Důvody si ale nechám pro sebe. Když jsem byl zraněný, tak mi trvalo, než jsem se zotavil. A mezitím jsem ztratil formu, do které se mi už nepodařilo dostat. V životě se zkrátka stává to, že zranění ovlivní další profesní vývoj fotbalisty. Potřeboval jsem čas, abych se zotavil z panické poruchy, která se u mě objevila, a pak jsem musel někde začít,a tak mé další kroky vedly do Brozan,“ popsal tehdejší rozchod se skláři. „Ale mám na ně hezké vzpomínky. Hrají ligu, takže jsem s nimi zažil i plný stadion, když jsme hráli se zajímavým soupeřem, jako je třeba Sparta nebo Plzeň.“

V ČECHÁCH JAKO DOMA

První chvíle v cizí zemi nebyly jednoduché, českých frází znal jen pár, pomáhat si musel angličtinou. „Češtinu ještě dnes určitě nemám dokonalou, ale vždycky se nějak dorozumím,“ přiznává složitost našeho jazyka. „Většina mých týmových kolegů mluví anglicky, takže to jde. Někdy je to komické, když do toho pleteme češtinu a občas dojde i na ruce a nohy,“ culí se.

Jinak se ale zabydlel. „Už se tu ale cítím jako doma. Mám tu i rodinu, Čechy mi přirostly k srdci, žije se tu moc hezky.“ Krom české kuchyně, která mu chutná, miluje Vánoce, jako snad každého cizince ho oslovila i Praha. „Jsem tam celkem často, mám tam i dost přátel, které občas navštěvuji. Památky? Abych byl upřímný, krom Karlova mostu si teď žádnou nevybavím,“ přizná se smíchem. „V Praze jich je nespočet, je to nádherné město.“

I na um osmadvacetiletého Afričana budou v Brozanech na jaře spoléhat. Podzim sice promarodil, dokonce hostoval v Modlanech v krajském přeboru, ovšem když je v pohodě, umí velké věci. Kolik toho ještě ukáže ve třetí nejvyšší soutěži?