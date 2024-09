Most v Souši porazil Kladno jasně 3:0. | Video: Deník/Václav Veverka

Zápas se pro špatné počasí musel přesunout z hlavního stadionu v Mostě na Souš, kde byla před pár dny zprovozněna nová umělá tráva. Ta přinesla domácím štěstí už při druhém útoku, kdy Smrkovského propálil Novotný, který vede tabulku střelců se sedmi zásahy. Severočeši měli i další příležitosti, ale další dvě trefy přidali až po obrátce stran – v 55. minutě Petržílka a čtyři minuty před koncem pečetil Šimeček. To vše před očima trenéra Stanislava Hejkala, který v minulosti vedl Teplice a dnes je asistentem v Bohemians Praha a zápas Mostu s Kladnem ho přilákal ke shlédnutí.

"Možná si někdo myslí, že musíme hned ČFL vyhrát, ale na to rozhodně klub není připraven. Teď je třeba zapracovat také mladé hráče, abychom poznali, jak se chovají v těžkých situacích, to bude i na nás trenérech. Každopádně žádná panika se neděje. Prohrávat sice nikdo nechce, ale jedeme dál a budeme tvrdě pracovat, abychom třeba další vítěznou sérii mohli zase odstartovat," řekl kladenský kouč Zdeněk Hašek, který v nedávné minulosti vedl i Most.

„Počasí nás vyhnalo na umělou trávu a my tady byli na tréninku jen včera. Věděli jsme, že Kladno má běhavý a důrazný tým. Jejich klukům se dařilo, měli sérii. My se snažili udělat trošku jiné rozestavení než obvykle, více zaměřené na defenzivu s tím, že budeme chodit více do brejků, což se nám dnes osvědčilo. Já myslím, že zápas měl náboj, bylo tam hodně osobních soubojů, hodně zakončení. Dali jsme tři branky, konečně udrželi nulu, takže jsme maximálně spokojení,“ hodnotil mostecký kouč Stanislav Hofmann.

Baník Most-Souš – SK Kladno 3:0 (1:0)

Branky: 1. Novotný, 55. Petržílka, 86. Šimeček. Rozhodčí: Ulrich. Diváků: 250.

Baník Most - Souš: Kolodziej – Foungala, Novák, Novotný (90+1. Cibulka), Petr (90+1. Mukendi), Šimeček (90+1. Rjaska), Petržílka, Damašek (74. Novický), Pátek, Radba, Procházka (87. Fischer).

Kladno: Smrkovský – Borák (58. Krejčí), Hrubeš, Hrdlička, Fojt – Eichler (46. Kozel), Pospíšil (87. Park), Dike (58. Šíma), Buneš (58. Šnobl), Tesař – Jakab.